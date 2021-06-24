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Китайская компания Xiaomi продолжает рассылать обновления прошивки MIUI 12.5. За несколько последних дней стабильная версия стала доступна для 16 моделей Xiaomi, Redmi и POCO в разных регионах. При этом примерно половина смартфонов обзавелась MIUI 12.5 впервые, а две модели из списка были представлены в далёком 2018 году.

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Для начала пройдёмся по телефонам, которым прилетела лишь более свежая версия программного обеспечения, устраняющая баги и критические уязвимости. В Азии такой обзавелись флагманы Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 865 и Snapdragon 888 соответственно. К слову, в случае со второй моделью прошивка решила проблему перегрева. Там же очередной апдейт «прилетел» на Redmi Note 10S, Redmi K30 Ultra и Redmi K40, самый дешёвый в мире смартфон с чипсетом Snapdragon 870.

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Вторая глобальная прошивка MIUI 12.5 вышла на POCO X3 Pro со Snapdragon 860. Апдейт имеет номер v12.5.2.0.RJUMIXM (скачать). Уже четвёртое обновление стало доступно для Redmi Note 8 (2021). Оно рассылается «по воздуху».

А вот теперь поговорим о смартфонах, которые впервые обзавелись стабильной сборкой MIUI 12.5. Начнём с хита продаж Xiaomi Redmi Note 8 Pro, который был анонсирован в 2019 году и является первым решением в мире как с 64-мегапиксельной камерой, так и с процессором Helio G90T. Обновление пока доступно только в Китае. Номер – v12.5.1.0.RGGCNXM.

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Там же начали «по воздуху» рассылать апдейт MIUI 12.5.1.0.RGHCNXM для модели конца 2019 года Redmi K30 с поддержкой сотовых сетей четвёртого поколения. Она оснащается мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 730G.

Xiaomi Mi 9 Pro, первый смартфон компании на Snapdragon 855+, тоже обзавёлся стабильной версией оболочки впервые. Номер прошивки – v12.5.1.0.RFXCNXM. Модель много всего получила от обычного Xiaomi Mi 9, но при этом, помимо процессора, может похвастаться аккумулятором на 4 000 мА*ч, 40-ваттной проводной и 30-ваттной беспроводной подзарядкой.

Европейская версия MIUI 12.5 Stable прилетела сразу двум смартфонам 2020 года выпуска. Первый – доступный флагман POCO F2 Pro на Snapdragon 865 с экраном OLED и выдвижной фронтальной камерой. Номер программного обеспечения – v12.5.1.0.RJKEUXM. Обновление пока доступно исключительно «по воздуху». Второй смартфон – Xiaomi Mi 10 Lite на Snapdragon 765G, обзавёдшийся ПО v12.5.1.0.RJIEUXM (скачать).

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Ещё двум моделям «прилетела» стабильная глобальная сборка MIUI 12.5. Это Xiaomi Mi 10T Lite на Snapdragon 750G со 120-герцевым дисплеем IPS и Xiaomi Mi 9T Pro на Snapdragon 855 с выдвижной камерой для селфи. Первый смартфон был представлен в 2020 году, второй – в 2019 году. Номер прошивки – v12.5.1.0.RJSMIXM (скачать) и v12.5.1.0.RFKMIXM (скачать) соответственно.

Все упомянутые выше устройства обзавелись MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11. Но есть две модели в нашем списке, которые работают под управлением Android 10, а стабильная сборка MIUI 12.5 – последний крупный апдейт для них.

Это флагман 2018 года выпуска Xiaomi Mi 8 на Snapdragon 845 и фаблет Xiaomi Mi Max 3 на Snapdragon 636, которому через пару недель исполняется три года. Обе модели появились на рынке с прошивкой MIUI 9 и ОС Android 8.1 Oreo в основе.

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На Xiaomi Mi 8 уже можно установить MIUI 12.5 под номером v12.5.1.0.QEACNXM, а на Mi Max 3 – v12.5.1.0.QEDCNXM. Пока что обновление доступно только китайским версиям смартфонов. Глобальные прошивки для каждой модели ожидаются в следующем месяце.