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NVIDIA представила графический ускоритель A100 с 80 ГБ памяти

Пропускная способность составляет 1,935 ГБ/сек.
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Недавно в Сети начала появляться информация о графическом ускорителе NVIDIA A100 с 80 ГБ памяти. О нём стало известно из последней редакции документа NVIDIA Multi-Instance GPU User Guide. И вот новинка была представлена официально. Сам американский технологический гигант называет модель графическим процессором.

NVIDIA A100 оснащается 80 ГБ памяти стандарта HBM2 с максимальной пропускной способностью 1,935 ГБ/сек. Она увеличилась на четверть в сравнении с версией, которая оборудована 40 ГБ памяти (1,555 ГБ/сек). Новинка построена на базе GPU GA100 с 6 912 потоковыми процессорами. Также стоит отметить 3 456 ядер для вычислений двойной точности, тогда как поддержкой формата Tensor Float отличаются 432 ядра Tensor третьего поколения. 

По словам производителя, мощность NVIDIA A100 с 80 ГБ памяти не отличается от варианта с 40 ГБ – 19,5 TFLOPS (FP32), 156 TFLOPS (TF32) и 624 TOPS (INT8). Максимальное энергопотребление графического процессора увеличилось с 250 Вт на 20% и составило 300 Вт. NVIDIA A100 будет поддерживать интерфейсы PCI Express и SXM. 

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