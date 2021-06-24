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Цены на GeForce RTX 3070 в Китае упали на 500 долларов после новых ограничений по криптовалюте

В России цены на карты тоже идут вниз.
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6
-100 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
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Недавно мы писали о том, что из-за новых ограничений по криптовалютам со стороны китайских властей стоимость видеокарт GeForce RTX 3080 упала на 900 долларов в Поднебесной. На этой неделе Центральный банк КНР запретил Alipay проводить транзакции в цифровой валюте и предложил крупным финансовым учреждениям идентифицировать дилеров.

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Это привело, во-первых, к падению стоимости Bitcoin ниже 29 000 долларов впервые с 31 декабря 2020 года; во-вторых, к снижению цен на видеокарты GeForce RTX 3070. В Китае они в среднем подешевели на 500 долларов – с 1 600 долларов (116 000 рублей) до 1 100 долларов (80 000 рублей).

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-99 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

На прошлой неделе у нас выходил материал по ситуации с графическими ускорителями на площадке eBay. Стоимость видеокарты GeForce RTX 3070 упала на 8,5% в сравнении с маем текущего года и составила порядка 1 300 долларов (94 000 рублей). Детальнее с ситуацией вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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Теперь что касается графических ускорителей в России. Мы не будем перечислять все модели, которые доступны в продаже, а отметим лишь самые дорогие и дешёвые из них. В магазине «Ситилинк» стоимость карт продолжает падать. Самые дорогие адаптеры – ASUS GeForce RTX 3070 TUF GAMING OC и Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 MASTER. Обе модели упали в цене примерно на 40 000 рублей и стоят по 155 420 рублей.

А вот самый доступный графический ускоритель на базе видеокарты GeForce RTX 3070 уже стоит лишь 115 990 рублей. Стоимость упала почти на 80 000 рублей. Речь идёт о модели Palit GeForce RTX 3070 JETSTREAM. Правда, цена всё ещё остаётся далека от рекомендованной. Но на фоне падения цены Ethereum она уверенно идёт к этому.

Напомним, GeForce RTX 3070 в России оценили примерно в 46 000 рублей, а в США – в 499 долларов (36 000 рублей). В основу графического адаптера положен чип GA104 с частотой 1 500-1 725 МГц (эталонная модель), 5 888 ядрами CUDA и 46 ядрами трассировки лучей. Изделие изготовлено с применением норм 8-нанометровой технологии.

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Эталонная карта укомплектована одним разъёмом HDMI 2.1 и тремя DisplayPort 1.4, но у партнёров встречаются решения с тремя портами HDMI 2.1. Объём оперативной памяти GDDR6 составляет 8 ГБ. Разрядность шины – 256 бит. Память имеет физическую и эффективную и частоты 1 750 МГц и 14 ГГц соответственно, а пропускная способность достигает 448 ГБ/сек. По данным TechPowerUp, эталонная модель GeForce RTX 3070 уступает порядка 7% в производительности версии Ti и почти настолько же опережает GeForce RTX 2080 Ti.

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