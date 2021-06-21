Из-за запретов на добычу Bitcoin в Китае стоимость GeForce RTX 3080 обвалилась на 900 долларов
Рынок криптовалюты продолжает лихорадить. Не последнюю роль в этом играет китайское правительство, которое на прошлой неделе решило запретить деятельность 26 крупных компаний по добычи Bitcoin. В связи с этим хешрейт сети вчера, 20 июня 2021 года, опустился временно до минимальной отметки начиная с конца осени прошлого года, составив чуть более 90 Eh/s.
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Тем временем в Китае обвалилась стоимость графических ускорителей GeForce RTX 3080. Если раньше за видеокарты просили порядка 2 800 долларов, то сейчас их можно приобрести за 1 900 долларов. Но несмотря на то, что цена упала на 900 долларов, она всё ещё остаётся намного выше рекомендованной производителем.
Российские цены тоже падают. Детальнее об этом вы можете почитать по этой ссылке. Отметим лишь, что в магазине «Ситилинк» сейчас самый дешёвый ускоритель упала в цене более чем на 100 000 рублей и стоит 207 890 рублей. Это Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING BOX. Самые дорогие видеокарты – ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3080 GAMING и Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE. Они стоят по 227 690 рублей.
На eBay цены тоже пошли вниз. GeForce RTX 3080 там стоит около 2 000 долларов в среднем. Стоимость графического ускорителя снизилась за месяц более чем 11%. Детальнее о ситуации с другими картами NVIDIA и адаптерами компании нового поколения AMD можете прочитать в отдельном материале.
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Что касается самой GeForce RTX 3080, это один из самых мощных графических ускорителей на рынке. Видеокарта построена на базе 8-нанометрового чипа GA102, в котором есть 8 704 потоковых процессором и 68 ядер трассировки лучей. Частота составляет 1 440-1 710 МГц. GPU соединяется 320-битной шиной памяти с VRAM стандарта GDDR6X. Оперативная память видеокарты имеет физическую частоту 1 188 МГц и эффективную 19 ГГц, а пропускная способность составляет 760,3 ГБ/сек.
По данным TechPowerUp, эталонная модель GeForce RTX 3080 уступает видеокартам AMD Radeon RX 6900 XT, GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3090 в играх 6%, 12% и 13% соответственно. При этом её превосходство над AMD Radeon RX 6800 XT составляет 3%, над Radeon RX 6800 – 15%, а над GeForce RTX 3070 Ti – 18%. Рекомендованная производителем стоимость ускорителя – 699 долларов.
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