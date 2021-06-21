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Из-за запретов на добычу Bitcoin в Китае стоимость GeForce RTX 3080 обвалилась на 900 долларов

Карту уже можно купить менее чем за 2 000 долларов.
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-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
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Рынок криптовалюты продолжает лихорадить. Не последнюю роль в этом играет китайское правительство, которое на прошлой неделе решило запретить деятельность 26 крупных компаний по добычи Bitcoin. В связи с этим хешрейт сети вчера, 20 июня 2021 года, опустился временно до минимальной отметки начиная с конца осени прошлого года, составив чуть более 90 Eh/s.

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Тем временем в Китае обвалилась стоимость графических ускорителей GeForce RTX 3080. Если раньше за видеокарты просили порядка 2 800 долларов, то сейчас их можно приобрести за 1 900 долларов. Но несмотря на то, что цена упала на 900 долларов, она всё ещё остаётся намного выше рекомендованной производителем.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Российские цены тоже падают. Детальнее об этом вы можете почитать по этой ссылке. Отметим лишь, что в магазине «Ситилинк» сейчас самый дешёвый ускоритель упала в цене более чем на 100 000 рублей и стоит 207 890 рублей. Это Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING BOX. Самые дорогие видеокарты – ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3080 GAMING и Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE. Они стоят по 227 690 рублей.

На eBay цены тоже пошли вниз. GeForce RTX 3080 там стоит около 2 000 долларов в среднем. Стоимость графического ускорителя снизилась за месяц более чем 11%. Детальнее о ситуации с другими картами NVIDIA и адаптерами компании нового поколения AMD можете прочитать в отдельном материале

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Что касается самой GeForce RTX 3080, это один из самых мощных графических ускорителей на рынке. Видеокарта построена на базе 8-нанометрового чипа GA102, в котором есть 8 704 потоковых процессором и 68 ядер трассировки лучей. Частота составляет 1 440-1 710 МГц. GPU соединяется 320-битной шиной памяти с VRAM стандарта GDDR6X. Оперативная память видеокарты имеет физическую частоту 1 188 МГц и эффективную 19 ГГц, а пропускная способность составляет 760,3 ГБ/сек.

По данным TechPowerUp, эталонная модель GeForce RTX 3080 уступает видеокартам AMD Radeon RX 6900 XT, GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3090 в играх 6%, 12% и 13% соответственно. При этом её превосходство над AMD Radeon RX 6800 XT составляет 3%, над Radeon RX 6800 – 15%, а над GeForce RTX 3070 Ti – 18%.  Рекомендованная производителем стоимость ускорителя – 699 долларов.

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Батон322
14:29
Консоли относительно дешевые потому что игры по 7 тыс стоят))) Мб хбокс со своей подпиской сделает дело и консоли будут реально выгоднее
Из-за запретов на добычу Bitcoin в Китае стоимость GeForce RTX 3080 обвалилась на 900 долларов
nonses84
14:29
Где вас таких наивных берут то 😁
Распродажа PlayStation 5 в ДНС по 49999 рублей ожидаемо окончилась провалом
Renegade1979
14:29
С понтом кругом не так, и особенная фича соулс-клонов от The Surge до кошерной фромовской Секиро, после зачистки можно открыть двери в начало коридора.
Инсайдер: в разработке находится «амбициозный» ремастер Bloodborne для PS5 и PC
D3m0n
14:29
Но бункерный дед при этом не бидон. И до сих пор прячут, лол.
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14:29
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Yolanda Tarska
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