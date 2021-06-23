Bitcoin упал после требования ЦБ Китая отключить операции с криптовалютой и идентифицировать дилеров
Вчера мы писали, что курс криптовалюты Bitcoin впервые в 2021 году упал ниже отметки 29 000 долларов за монету. Это были не отголоски решения китайских властей закрыть крупнейшие компании по добыче Bitcoin в провинции Сычуань. Причиной нового обвала стал очередной шаг правительства в борьбе против цифровых валют.
реклама
Центральный банк Китайской Народной Республики провёл онлайн-встречу с представителями сервиса онлайн-платежей Alipay и несколькими большими китайскими финансовыми организациями. В рамках заседания поднимался вопрос об идентификации всех бирж криптовалюты и дилеров. Кроме того, Центробанк требует заблокировать возможность проведения любых операций с цифровой валютой.
После завершения онлайн-конференции организации выступили с заявлением о том, что они запрещают частным лицам и компаниям использовать свои площадки для любой деятельности, которая затрагивает криптовалюту. В то же время представители Alipay анонсировали проведение нескольких расследований по некоторым криптовалютным транзакциями, которые проводились через площадку.
Как мы писали вчера, стоимость одной монеты Bitcoin упала до 28 893 долларов 62 центов. Но за последние 24 часа курс вырос более чем на 8%. Сейчас Bitcoin стоит чуть более 34 000 долларов. Вместе с ним почти на 7% вырос и Ethereum. Стоимость второй по величине рыночной капитализации криптовалюты составляет около 2 000 долларов.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила