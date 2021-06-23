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Bitcoin упал после требования ЦБ Китая отключить операции с криптовалютой и идентифицировать дилеров

Но за сутки цена вновь немного поднялась.
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MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
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Вчера мы писали, что курс криптовалюты Bitcoin впервые в 2021 году упал ниже отметки 29 000 долларов за монету. Это были не отголоски решения китайских властей закрыть крупнейшие компании по добыче Bitcoin в провинции Сычуань. Причиной нового обвала стал очередной шаг правительства в борьбе против цифровых валют.

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Центральный банк Китайской Народной Республики провёл онлайн-встречу с представителями сервиса онлайн-платежей Alipay и несколькими большими китайскими финансовыми организациями. В рамках заседания поднимался вопрос об идентификации всех бирж криптовалюты и дилеров. Кроме того, Центробанк требует заблокировать возможность проведения любых операций с цифровой валютой.

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-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
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<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
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3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

После завершения онлайн-конференции организации выступили с заявлением о том, что они запрещают частным лицам и компаниям использовать свои площадки для любой деятельности, которая затрагивает криптовалюту. В то же время представители Alipay анонсировали проведение нескольких расследований по некоторым криптовалютным транзакциями, которые проводились через площадку.

Как мы писали вчера, стоимость одной монеты Bitcoin упала до 28 893 долларов 62 центов. Но за последние 24 часа курс вырос более чем на 8%. Сейчас Bitcoin стоит чуть более 34 000 долларов. Вместе с ним почти на 7% вырос и Ethereum. Стоимость второй по величине рыночной капитализации криптовалюты составляет около 2 000 долларов.

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sergei4
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а у тех 30 или 60 баксов через 5 лет покупательская способность может оказать ниже чем у сегодняшних 3 баксов)
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acvolinn
13:49
Новости протухшие какието...как упал так и отскочил до 34-х опять. Зато шуму везде.....про вчерашние 5 минут )))
Bitcoin упал после требования ЦБ Китая отключить операции с криптовалютой и идентифицировать дилеров
Alexander Stolz
13:48
Ничего, сейчас отскочит, вся крипта начала расти. Заводчане и прочие орки никогда не увидят видях, ахахахаха.
Bitcoin упал после требования ЦБ Китая отключить операции с криптовалютой и идентифицировать дилеров
Эдгар Кот
13:41
3 тонны асиков смешная ферма?) А 30к это за перевозку. Хотя я не удивляюсь что новости читают тут порой наискосок
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Lamerusha Lat
13:41
Однозначный крах биткоина. Такого падения не было за всю историю крипты. Шок-контент!
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да, страшно..мы не знаем, что это такое, если б мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое
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intel fan
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