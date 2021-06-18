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Стоимость видеокарт падает не только в России. На прошлой неделе мы уже писали о снижении цен всех графических ускорителей серии GeForce RTX 30 на российском рынке. В других странах ситуация идентичная. В частности, на фоне роста срока окупаемости майнинга криптовалюты Ethereum на площадке eBay началось снижение стоимости ускорителей AMD и NVIDIA.

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Средняя стоимость видеокарты GeForce RTX 3090 составляет примерно 3 000 долларов. С мая она упала на 4,5%. В магазине «Ситилинк» сейчас самая доступная карта стоит 309 860 рублей. Это Palit GeForce RTX 3090 GameRock. А вот за Gigabyte AORUS GeForce RTX 3090 XTREME нужно отдать 342 530 рублей. Это самый дорогой ускоритель.

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GeForce RTX 3080 Ti, недавняя новинка, доступна на eBay по цене 2 300 долларов в среднем. В «Ситилинк» за видеокарту нужно заплатить максимум 233 630 рублей (MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X). Минимальная стоимость – 205 910 рублей за MSI GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X.

Сразу на 11,5% рублей за месяц на eBay снизилась цена GeForce RTX 3080, опустившись до отметки 1 980 долларов. В «Ситилинк» стоимость составляет от 220 760 рублей (AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB) до 225 710 рублей (MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO).

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Средняя стоимость GeForce RTX 3070 Ti на eBay упала до 1 400 долларов. Если вы посетите «Ситилинк», можете приобрести Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro за 131 660 рублей. Самая дорогая модель в магазине – MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO за 138 590 рублей.

Версия без приставки Ti обойдётся в 1 300 долларов в среднем. Её цена за месяц снизилась примерно на 8,5%. В «Ситилинк» за карту GeForce RTX 3070 GAMING OC нужно отдать 238 580 рублей. Самая дешёвый графический адаптер называется Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC V1 LHR и стоит 133 640 рублей.

GeForce RTX 3060 Ti подешевела за месяц почти на 13% и стоит в среднем около 1 240 долларов. В «Ситилинк» карты в продаже нет.

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GeForce RTX 3060 – единственный ускоритель NVIDIA нового поколения, который продаётся менее чем за 1 000 долларов на eBay. В среднем его продают за 875 долларов, что почти на 4% дешевле, чем месяцем ранее. В «Ситилинк» самая дорогая карта – GeForce RTX 3060 EAGLE OC, а самая дешёвая – GeForce RTX 3060 EAGLE OC LHR. Стоимость составляет 104 930 рублей и 85 130 рублей соответственно.

Теперь что касается карт компании AMD. Дороже всех на eBay стоит Radeon RX 6900 XT – 1 885 долларов в среднем. Это единственный графический адаптер, который за месяц подорожал (+1,3%). Стоимость Radeon RX 6800 XT упала до 1 485 долларов (-6%). Средняя цена Radeon RX 6800 и Radeon RX 6700 XT на eBay составляет 1 260 долларов (-8%) и 915 долларов (-5,5%) соответственно.

В «Ситилинк» за 233 630 рублей можно приобрести Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC LIMITED EDITION в исполнении Sapphire. Radeon RX 6900 XT GAMING OC EXTREME EDITION той же компании стоит 223 730 рублей.

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Что до Radeon RX 6800 XT, в наличии есть лишь одна модель – Gigabyte AORUS Radeon RX 6800 XT MASTER стоимостью 154 990 рублей, а моделей на базе карты без приставки XT и вовсе в продаже нет.

Наконец, самая доступная модель на Radeon RX 6700 XT в исполнении MSI обойдётся в 109 880 рублей. Самый дорогой графический ускоритель в «Ситилинк» стоит 114 830 рублей. Это ASUS Radeon RX 6700 XT DUAL.