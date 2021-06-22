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Лихорадка на рыке криптовалют продолжается. Сегодня мы писали о том, что за сутки с небольшим цена Dogecoin упала на 42%. Bitcoin тоже дешевеет стремительно на фоне того, что крупнейшие инвесторы стараются продавать цифровую валюту. А тем временем стоимость Bitcoin впервые в 2021 году опустилась ниже отметки 29 000 долларов.

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Прошлый год главная криптовалюта закончила стоимостью 29 000 долларов за монету, а уже в первые часы 2021 года цена поднялась на 300 долларов. С тех пор курс то рос, то падал, но ни разу не опускался ниже отметки 29 000 долларов.

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Если посмотреть на график изменения стоимости, можно увидеть несколько пиков, после которых сразу же шло падение. 8 января 2021 года цена выросла до 40 797 долларов, а к концу месяца упала более чем на 7 000 долларов. Уже в конце февраля одна монета оценивалась в 57 540 долларов, но за неделю Bitcoin подешевел на 12 000 долларов с небольшим.

В марте стоимость криптовалюты впервые перешагнула отметку 60 000 долларов, а ещё через месяц добралась до 64 500 долларов, что стало историческим максимумом. Но потом началось падение. Илон Маск отказался принимать Bitcoin в качества оплаты за электромобили Tesla, а китайские власти начали запрещать добычу в стране. Это было главными причинами. Но если американский миллиардер всё же готов дать добро на оплату в Bitcoin, то китайское правительство настроено более решительно по отношению к криптовалюте.

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К середине мая текущего года стоимость Bitcoin снизилась до 40 000 долларов, а лето для неё началось на отметке порядка 36 700 долларов. В июне цена криптовалюты несколько раз приближалась до 30 000 долларов, но не опускались ниже. И вот это произошло сегодня. Во второй половине дня курс Bitcoin упал до 28 893 долларов 62 центов за монету, по данным CoinMarketCap.

На момент написания материала стоимость криптовалюты составляет примерно 29 850 долларов. Это не самый низкий показатель в 2021 году, но он очень близок к 29 300 долларам, зафиксированным в первые часы нового года.