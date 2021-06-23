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Компания Xiaomi в прошлом году представила в рамках семейства Redmi 9 уйму смартфонов на разных рынках. В России можно официально приобрести Redmi 9 за 10 490 рублей или 11 490 рублей, Redmi 9C и Redmi 9T (оба с NFC) за 8 999-9 999 рублей и 12 990-14 990 рулей соответственно, а также Redmi 9A за 8 490 рублей. Последняя модель вскоре получит преемницу под названием Redmi 10A.

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Смартфон нового поколения дебютирует в Китае в следующем месяце. Ему приписывают 6,53-дюймовую панель IPS LCD формата Full HD+ с разрешением 2 340 x 1 080 пикселей и вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеру. Жидкокристаллический дисплей будет прикрыт стеклом Gorilla Glass третьего поколения.

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В основу аппаратной платформы Redmi 10A ляжет однокристальная система Qualcomm Snapdragon 662, дополненная 4 ГБ оперативной памяти в топовой модификации. В базовой конфигурации смартфон получит на 1 ГБ ОЗУ меньше. Вместимость встроенного хранилища может составлять 64 ГБ или 32 ГБ соответственно.

Модель обзаведётся ёмкой аккумуляторной батареей – 5 000 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой по проводу. В продажу смартфон поступит с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменной оболочкой MIUI 12.5. Заметим, что уже даже в России начали появляться новинки с MIUI 12.5 из коробки. Первыми стали Redmi Note 10T и Redmi Note 10S, о которых мы писали сегодня.

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Xiaomi Redmi 10A будет сильно отличаться от смартфона текущего поколения. Напомним, что в Redmi 9A установлен скромный 12-нанометровый мобильный процессор Helio G25. Российская версия предлагается в модификации с 2 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ.

Смартфон оборудован 6,53-дюймовой панелью HD+, АКБ ёмкостью 5 000 мА*ч без быстрой зарядки и двумя камерами разрешением 13 Мп (сзади) и 5 Мп (спереди). Модель не имеет чипа NFC и сканера отпечатков пальцев. Но на NFC и в новом поколении рассчитывать не стоит.

Заметим, что Xiaomi Redmi 10A по техническим характеристикам сильно напоминает смартфон POCO M3, который продаётся в России с конца прошлого года. Их объединяют экран, процессор и селфи-камера. При этом модель POCO обладает аккумулятором ёмкостью 6 000 мА*ч. POCO M3 в Азии стоит от 149 долларов (11 000 рублей), а в России – от 13 490 рублей. Рекомендованная цена Redmi 10A составит 90 долларов (6 500 рублей) в базовой модификации памяти, тогда как Redmi 9A в Азии оценили в 80 долларов (6 000 рублей).