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Китайская компания Xiaomi 4 марта 2021 года анонсировала в Европе смартфон Redmi Note 10S. Почти четыре месяца прошло с этого момента до российской презентации устройства. Модель, представили вчера, 22 июня 2021 года. Уже сегодня новинка поступает в продажу на российском рынке без скидок, но с подарком.

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Xiaomi Redmi Note 10S является одним из первых смартфонов серии с дисплеем AMOLED. Матрица имеет диагональ 6,43 дюйма, разрешение Full HD+ и плотность точек 409 пикселей на дюйм. Максимальная яркость панели составляет 1 100 нит. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Gorilla Glass третьего поколения. В небольшом отверстии под динамиком располагается фронтальная 13-мегапиксельная камера. Биометрический сенсор, несмотря на использование матрицы AMOLED, установлен на правой грани.

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В новинке установлена однокристальная система Helio G95, которая выполняется по нормам 12-нанометровой технологии. Чипсет работает на частоте от 2,0 ГГц до 2,05 ГГц и обладает графическим ускорителем Mali-G76 MC4. В России будут продаваться версии с накопителем вместимостью 64 ГБ и 128 ГБ. Вне зависимости от комплектации объём оперативки составляет. А вот модификации 8/128 ГБ в продаже не появится.

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Xiaomi Redmi Note 10S обзавёлся Quad-камерой с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Она может снимать видео в 4K, но лишь при 30 к/сек. Съёмку видео в 60 FPS и 120 FPS тоже вести можно, но только в режиме 1080p. Также заявлена замедленная съёмка в формате HD при 960 FPS.

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5 000 мА*ч, который обзавёлся поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт. На борту модели есть стереодинамики, ИК-порт, слот для microSD, выход под гарнитуру, симметричный разъём USB Type-C, GPS, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Также отметим чип NFC, которого не было в Redmi Note 9S.

Купить Xiaomi Redmi Note 10S можно в синей, белой и чёрной расцветках корпуса. Рекомендованная стоимость версии с 64 ГБ встроенной памяти составила 21 990 рублей. Модификацию с накопителем на 128 ГБ оценили в 23 990 рублей. Первые покупатели в подарок получают спортивный браслет Mi Smart Band 5. Специальное предложение действует до 4 июля 2021 года. В продаже новинка появилась с прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11.

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Напомним, глобальную версию в этих же модификациях оценили в 229 евро (20 000 рублей) и 249 евро (21 500 рублей) соответственно. При этом в других странах также продаётся версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Её стоимость составляет 279 евро (24 000 рублей).