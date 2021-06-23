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Компания Xiaomi привезла в Россию сразу два смартфона среднебюджетного класса. О модели Redmi Note 10S мы писали уже сегодня. Детальнее можно прочитать в отдельном материале. Вторая новинка называется Xiaomi Redmi Note 10T. Она является аналогом европейского смартфона Redmi Note 10 5G.

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Смартфон оборудован дисплеем IPS LCD с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Панель имеет диагональ 6,5 дюйма и разрешение FHD+. Для фронтальной камеры вверху по центру есть небольшое круглое отверстие. В нём располагается 8-мегапиксельный оптический модуль. Защиту матрицы, как и в первой новинке компании, тоже обеспечивает стекло третьего поколения Gorilla Glass.

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В Redmi Note 10T установлена однокристальная система Dimensity 700. Мобильный процессор выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. В состав SoC вошли ядра Cortex-A55 и Cortex-A76 с частотой 2 ГГц и 2,2 ГГц соответственно, а также ускоритель Mali-G57 MC2. Российская версия новинки доступна только в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем на 128 ГБ.

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В смартфоне используется тройная основная камера. При этом разрешение двух модулей составляет по 2 Мп. Они используются для портретного режима и макросъёмки. Главная камера построена на базе 48-мегапиксельного датчика изображения. Съёмка видео в 4K не заявлена.

Xiaomi Redmi Note 10T работает от аккумулятора ёмкостью 5 000 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой по проводу. Есть в смартфоне NFC, выход под наушники и USB-C. Также предусмотрены навигационный модуль GPS, контроллеры Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.1, радиоприёмник и боковой биометрический сенсор.

Новинка поступит в продажу 25 июня 2021 года с предустановленной прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11. Первые покупатели получат в подарок полностью беспроводные наушники Mi True Wireless Earbuds Basic 2 и портативный аккумулятор ёмкостью 10 000 мА*ч. Специальное предложение будет действовать до 5 июля 2021 года.

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Рекомендованная производителем стоимость Xiaomi Redmi Note 10T составила 21 990 рублей. Но в рамках акции на старте продаж цена смартфона снижена до 19 990 рублей. Он появится в продаже в серебристой, зелёной, синей и серой расцветках корпуса. Глобальная версия новинки в модификациях 4/64 ГБ и 4/128 ГБ обойдётся в 199 евро (17 000 рублей) и 229 евро (20 000 рублей) соответственно.