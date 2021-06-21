Xiaomi POCO M3 Pro поступает в продажу со скидкой 33%
Китайская компания Xiaomi на прошлой неделе представила в России смартфон среднебюджетного класса POCO M3 Pro. Сегодня, 21 июня 2021 года, новинка поступает в продажу со скидкой 33%. Пока что купить Xiaomi POCO M3 Pro можно исключительно в русском Tmall на AliExpress в официальном магазине POCO, но к концу недели он появится во всех магазинах.
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Смартфон на старте продаж доступен только в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 64 ГБ. Рекомендованная производителем стоимость составила 17 990 рублей. Но по скидке купить модель можно за 11 990 рублей. Специальное предложение действует до 26 июня 2021 года. В будущем появится также версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ за 19 990 рублей.
В Xiaomi POCO M3 Pro установлен 7-нанометровый мобильный чип Dimensity 700 производства компании MediaTek. Процессор получил поддержку мобильных сетей пятого поколения. За автономность отвечает аккумулятор на 5 000 мА*ч, который обладает поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт.
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В смартфоне установлена скромная основная камера разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а для селфи используется 8-мегапиксельная фронталка. На лицевой панели располагается дисплей формата FHD+ размером 6,5 дюйма по диагонали. В основу положена матрица IPS с частотой обновления 90 Гц.
POCO M3 Pro является первым смартфоном, дизайн которого разработан специалистами POCO. Ранее за внешний облик моделей бренда отвечали мастера из Xiaomi и Redmi. Работает новинка на операционной системе Android 11 с прошивкой MIUI 12. Из прочего отметим NFC, выход для подключения гарнитуры, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth и пластиковый корпус. Защиты от воды и стереодинамиков в смартфоне нет, а биометрический сенсор установлен на правом торце.
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