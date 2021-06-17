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Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, сегодня, 17 июня 2021 года, представила в России смартфон среднебюджетного класса POCO M3 Pro. О его премьере стало известно лишь вчера. Как и в Европе, на российский рынок выходят две версии новинки. Правда, цена оказалась чуть выше, чем мы предполагали.

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Xiaomi POCO M3 Pro – первый смартфон среднебюджетного класса в ассортименте бренда POCO, который поддерживает мобильные сети пятого поколения. Для этого у него предусмотрен 7-нанометровый мобильный процессор Dimensity 700 с 5G-модемом. Чип работает на частоте до 2,2 ГГц и имеет графику Mali-G57 MC2.

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В новинке используется панель IPS LCD, поддерживающая частоту обновления изображения 90 Гц. Экран получил разрешение Full HD+ и диагональ 6,5 дюйма. В каплевидном вырезе установлена 8-мегапиксельная камера для селфи, а матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass третьего поколения.

В Xiaomi POCO M3 Pro установлена основная камера с 48-мегапиксельным основным модулем и двумя вспомогательными сенсорами на 2 Мп. Камера не поддерживает съёмку в 4K UHD, не имеет телеобъектива и оптической стабилизации изображения.

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Корпус новинки изготовлен из пластика. Биометрический сенсор установлен на правом торце смартфон и совмещён с кнопкой питания. Также модель может похвастаться выходом под наушники, симметричным портом USB Type-C, ИК-порт, GPS, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. NFC тоже есть. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5 000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 18 Вт.

POCO M3 Pro появится в продаже в чёрной, жёлтой и синей расцветках корпуса с предустановленным программным обеспечением MIUI 12 на базе операционной системы Android 11. Вариант с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ оценили в 17 990 рублей. Столько же стоит Redmi Note 10 в идентичной модификации. Правда, сейчас он подешевел на 5 000 рублей.

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В топовой конфигурации смартфон комплектуется 6 ГБ ОЗУ и хранилищем, вмещающим 128 ГБ данных. Рекомендованная стоимость составила 19 990 рублей. При этом купить Xiaomi POCO M3 Pro можно будет на старте продаж со скидкой 3 000 рублей вне зависимости от объёмов памяти, а пользователи AliExpress смогут сэкономить сразу 4 500 рублей. Старт продаж запланирован на 21 июня 2021 года. Специальное предложение будет действовать в течение пяти дней.