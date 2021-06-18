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Смартфоны Xiaomi продолжают дешеветь – популярные модели доступны со скидкой до 28%

В цене упали модели Xiaomi, POCO и Redmi.
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MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-38 000р на 14Tb Seagate
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
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На официальном сайте Xiaomi в России и в магазинах-партнёрах снижена цена практически на все популярные смартфоны китайской компании. В этом материале рассмотрим несколько самых интересных предложений.

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Вчера мы писали, что флагман нового поколения Xiaomi Mi 11 подешевел с 85 990 рублей до 75 990 рублей, а модель среднего класса Redmi Note 10 упала в цене с 17 990 рублей до 12 990 рублей в магазине «Ситилинк». Первого смартфона уже нет в наличии, но второй всё ещё продаётся со скидкой.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Причём сейчас он стоит дешевле своего предшественника Redmi Note 9. Модель прошлого поколения доступна в конфигурациях 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. Каждая модификациях упала в цене по акции на 3 000 рублей и теперь обойдётся в 13 990 рублей или 15 990 рублей соответственно. Смартфон оборудован чипом Helio G85, IPS-дисплеем, 48-Мп камерой и аккумулятором на 5020 мА*ч. При этом в отличие от недавней новинки он может похвастаться чипом NFC.

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Кроме того, в «Ситилинк» снижена стоимость Redmi Note 9T на Dimensity 800U с панелью IPS, NFC, стереодинамиками, 48-Мп камерой и встроенным аккумулятором на 5 000 мА*ч. Вариант с 64 ГБ постоянной памяти обойдётся в 17 990 рублей вместо 20 490 рублей, а версия с накопителем на 128 ГБ стоит около 19 800 рублей вместо 21 990 рублей. В обоих случаях предусмотрено 4 ГБ ОЗУ. Ввиду отсутствия перечёркнутого ценника можно предположить, что цена снижена на постоянной основе.

На 2 500 рублей подешевел Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Если в продаже он появился по цене 28 990 рублей в комплектации 8/128 ГБ, то сейчас в «Ситилинк» модель доступна менее чем за 26 500 рублей. Она оснащается камерой на 108 Мп, чипом Snapdragon 732G, NFC, АКБ ёмкостью 5 020 мА*ч и AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

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Упали в цене и недорогие смартфоны флагманского семейства Xiaomi Mi 11. Сегодня мы писали, что версия Lite с поддержкой 5G уже стоит около 32 000 рублей вместо стартовых 37 990 рублей. Вариант с 4G-модемом доступен в модификации 8/128 ГБ по цене 27 990 рублей вместо 30 990 рублей. Отсутствие зачёркнутой цены намекает на то, что больше стоимость не будет повышена. Сам же смартфон предлагает 90-герцевую панелью AMOLED, 64-Мп камеру, чипсет Snapdragon 732G, NFC и встроенный аккумулятор на 4 250 мА*ч.

И в завершение заглянем к смартфонам POCO, которые тоже немного упали в цене. Например, хит продаж конца прошлого года POCO X3 NFC со 120-герцевой матрицей IPS, 64-Мп камерой, Snapdragon 732G и аккумулятором на 5 160 мА*ч остался лишь в модификации 6/128 ГБ по цене 18 900 рублей вместо 21 990 рублей. На старте продаж за эти деньги можно было купить лишь версию с накопителем на 64 ГБ.

Версия Pro, которая получила Snapdragon 860, упала в цене, вероятно, на постоянной основе. Сейчас вариант 6/128 ГБ стоит 20 990 рублей вместо 23 990 рублей, а комплектация 8/256 ГБ обойдётся в 23 990 рублей вместо 26 990 рублей.

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На 3 000 рублей дешевле можно купить и POCO F3 со Snapdragon 870. Модель доступна в конфигурациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Сейчас стоимость смартфона составляет 29 990 рублей и 32 990 рублей соответственно. Он оборудован экраном AMOLED E4 с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором на 4 520 мА*ч, 48-Мп камерой и NFC.

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16:10
Нет, это не норм. Но люди схавают. Для майнинга она такая себе, для игр только если.
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asv1
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