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Китайская компания в конце декабря 2020 года у себя на родине анонсировала смартфон Mi 11, который первым в мире обзавёлся процессором Snapdragon 888. Это единственный флагман нового поколения, который официально продаётся в России, т.к. ни модель Mi 11i, ни версии Pro / Ultra до российского рынка не добрались. Сейчас Xiaomi Mi 11 купить можно с ощутимой скидкой в официальной рознице.

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В России стоимость смартфона составила 85 990 рублей. Новинка оказалась на 16 000 рублей дороже предшественницы, которая тоже стала единственным флагманом семейства Xiaomi Mi 10 на рынке России в 2020 году. Сейчас Xiaomi Mi 11 доступен со скидкой 10 000 рублей. Модель обойдётся в 75 990 рублей в магазине «Ситилинк». Пользователям доступны голубая и белая расцветки корпуса.

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В России флагман предлагается в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ. Средняя цена по рынку, по данным «Яндекс.Маркет», составляет порядка 70 000 рублей. Заметим, что «серую» версию смартфона можно приобрести за 60 000 рублей, причём в продаже она доступна ещё с марта этого года. К слову, средняя стоимость составляла в первой половине весны около 70 000 рублей, но после майского релиза резко подскочила до 80 000 рублей.

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Что касается технических характеристик, Xiaomi Mi 11 есть чем похвастаться помимо 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. Модель нового поколения стала первым смартфоном в истории китайской компании, который получил дисплей формата WQHD+. Панель OLED имеет частоту обновления 120 Гц и диагональ 6,81 дюйма, а под ней установлен биометрический сенсор.

Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп, а фронтальной – 20 Мп. В смартфоне есть аккумулятор на 4 600 мА*ч, NFC, стереодинамики и Wi-Fi 6e. Мощность зарядки по проводу и беспроводным путём составляет соответственно 55 Вт и 50 Вт. Xiaomi Mi 11 в России ещё работает на прошивке MIUI 12 с операционной системой Android 11, но для него уже доступны глобальная и европейская версии оболочки MIUI 12.5. Кроме того, при большом желании можно установить публичную бета-версию ОС Android 12.