Xiaomi Mi 11 Lite 5G упал в цене – Snapdragon 780G, 90 Гц, 64-Мп камера, IP53 и NFC со скидкой 16%
Китайская компания Xiaomi устроила распродажу техники в России. Стоимость многих гаджетов упала как на официальном сайте, так и у партнёров. Например, в «Ситилинк» можно дёшево купить Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Самый мощный в мире смартфон среднего класса предлагается со скидкой 16%.
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В России модель нового поколения доступна только в одной модификации памяти. Но уже радует, что новинка хотя бы появилась на рынке в отличие от версии Lite прошлого поколения. Xiaomi Mi 11 Lite 5G предлагается с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Стартовая цена смартфона составила 37 990 рублей. Сейчас модель можно купить примерно за 32 000 рублей. При этом отсутствие перечёркнутого ценника может говорить о том, что после завершения акции стоимость останется на этом же уровне. По крайней мере, в «Ситилинк».
В смартфоне установлен новый 5-нанометровый чип Snapdragon 780G. Это первая однокристальная система среднего класса Qualcomm, которая выполняется по этому технологическому процессу. Пиковая частота составляет 2,4 ГГц. За автономность модели отвечает встроенная аккумуляторная батарея на 4 250 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой.
Xiaomi Mi 11 Lite 5G предлагает пользователям панель AMOLED формата Full HD+ с поддержкой HDR10+ и частоты обновления 90 Гц. Диагональ составляет 6,55 дюйма. При этом биометрический сенсор расположен сбоку. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп, а фронтальной – 20 Мп.
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В арсенале смартфона есть стереодинамики, стекло Gorilla Glass предпоследнего поколения, NFC, USB-C, а также адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Выход для наушников отсутствует. Программной платформой выступает прошивка MIUI 12 на базе операционной системы Android 11 из коробки, но в некоторых регионах Xiaomi Mi 11 Lite 5G уже получает стабильную оболочку MIUI 12.5.
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