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Redmi Note 10 – один из первых смартфонов серии за все десять поколений, который получил дисплей AMOLED. В России модель доступна уже относительно давно, а сейчас она в магазине «Ситилинк» впервые с начала продаж упала в цене на 5 000 рублей.

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Смартфон на российском рынке доступен только в начальной модификации памяти. Она предполагает постоянное запоминающее устройство на 64 ГБ в паре с 4 ГБ оперативки. Рекомендованная производителем цена составила 17 990 рублей. В Европе за модель просят 199 евро или 17 000 рублей. Но в России сейчас купить Xiaomi Redmi Note 10 можно лишь за 12 990 рублей (-28%).

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Заметим, что стоимость в магазине «Ситилинк» практически сравнялась с самой низкой по России (12 800 рублей). Средняя цена смартфона в стране падает с начала продаж и опустилась с апрельских 16 700 рублей до нынешних 14 400 рублей. Всё это – по данным ценового агрегатора «Яндекс.Маркет».

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Мартовская новинка стала популярной за счёт сочетания хороших характеристик и невысокой стоимости. Вместе с экраном на органических светодиодах диагональю 6,43 дюйма смартфон получил 11-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 678 с графикой Adreno 612 и аккумулятор ёмкостью 5 000 мА*ч с 33-ваттной зарядкой беспроводным путём. В AnTuTu модель набирает примерно 220 000 баллов в среднем.

В Xiaomi Redmi Note 10 установлена основная камера разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а для селфи используется 13-мегапиксельный оптический модуль. Биометрический датчик обосновался на правом торце смартфона, где его совместили с кнопкой питания.

Redmi Note 10 находится в ожидании программного обеспечения MIUI 12.5. Из коробки модель работает на прошивке MIUI 12, в основе которой лежит операционная система Android 11. Также отметим стереодинамики, выход под наушники, USB-C, ИК-излучатель, Bluetooth 5, Wi-Fi 5 и защиту от воды класса IP53. Корпус сделан из пластика, а спереди установлена панель Gorilla Glass 3. А вот поддержкой технологии Near Field Communication смартфон похвастаться не в состоянии.