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Покупателям Xiaomi Mi 11 Ultra подарят наушники Mi Air 2s из-за падения цены смартфона на $175

Смартфон резко подешевел, что не понравилось первым покупателям.
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Геймеры нередко попадают в ситуации, когда покупают игру в цифровом магазине, а уже на следующей день она доступна со скидкой. В таком случае площадки часто возвращают деньги, давая пользователю возможность приобрести игру ещё раз, но уже по сниженной цене. На похожий шаг вынуждена пойти китайская компания Xiaomi. А причиной тому стало резкое падение стоимости нового флагмана Xiaomi Mi 11 Ultra.

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Модель дебютировала на крупней презентации китайского производителя, которая проходила в течение двух дней в конце первого квартала 2021 года. Xiaomi Mi 11 Ultra стал одним из самых дорогих смартфонов в истории производителя из Поднебесной. В Китае его в начальной модификации памяти оценили в 940 долларов, а в Европе стоимость составила 1 399 евро (1 700 долларов). Дороже стоит лишь топовая версия сгибаемого устройства Xiaomi Mi MIX FOLD в керамическом корпуса, которая в Китае доступна за 2 000 долларов.

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Xiaomi Mi 11 Ultra стал очень популярным на старте продаж. Но недавно китайская компания официально объявила о том, что стоимость смартфона на местном рынке будет снижена с 940 долларов до 765 долларов, то есть сразу на 175 долларов. Само собой, первым покупателям флагмана по душе такая новость не пришлась. Они высказали своё недовольство китайской компанией. Xiaomi услышала клиентов и пошла им на встречу.

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Возвращаться все 175 долларов пекинский производитель не планирует. Однако, все первые покупатели, которые приобрели флагмана нового поколения за стартовые 940 долларов, получат в подарок полностью беспроводные наушники Xiaomi Mi Air 2s. Купить аксессуар отдельно в Китае можно за 65 долларов. 

Российские пользователи лишены такой головной боли, поскольку в России Xiaomi Mi 11 Ultra купить официально нельзя. Китайская компания представила только Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Lite 4G / 5G стоимостью 85 990 рублей 30 990 рублей и 37 990 рублей соответственно.

А вот в странах Западной Европы компания уже снизила цену флагмана нового поколения на 200 евро (245 долларов). Приобрести мартовскую новинку можно не за 1 399 евро (1 700 долларов), а «лишь» за 1 199 евро (1 455 долларов). Исключением является лишь Италия, где пока обошлись без скидок. В Великобритании модель сразу в продажу поступила с ценником 1 199 фунтов стерлингов (1 700 долларов). Будет ли компания возмещать часть средств первым покупателям, пока что непонятно.

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Интересная ситуация случалась в Украине, где Xiaomi Mi 11 Ultra оценили в 44 999 гривен (1 670 долларов), сделав его одним их самых трёх самых дорогих телефонов на рынке. Но за несколько дней до начала продаж официальная рекомендованная стоимость была снижена до 38 999 гривен (1 445 долларов), а в первый день продаж купить смартфон и вовсе можно было за 34 999 гривен (1 300 долларов).

Напомним, что в Xiaomi Mi 11 Ultra есть чипсет Snapdragon 888, 120-Гц панель OLED формата QWHD+ и аккумулятор на 5 000 мА*ч с поддержкой проводной и беспроводной подзарядки мощностью по 67 Вт. Одна из фишек модели – 1,1-дюймовый дисплей на тыльной панели, который может использоваться в качестве видоискателя. Также отметим основную камеру разрешением 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп, стереодинамики, MIUI 12.5 на Android 11 и защиту от воды по стандарту IP68.

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