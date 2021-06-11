Видеокарта MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC подешевела на 29 000 рублей
Магазин «Ситилинк» начал предлагать по скидке не только графические адаптеры GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX3080 Ti. Примерно на 29 000 рублей подешевел ускоритель GeForce RTX 3090 в исполнении тайваньской компании MSI.
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За 316 790 рублей вместо 345 990 рублей можно приобрести видеокарту MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC с 24 ГБ памяти стандарта GDDR6X с эффективной частотой 19,5 ГГц. Пиковая частота 8-нанометрового GPU GA102 составляет 1 725 ГГц.
Модель оснащается одним портом HDMI 2.1 и тройкой разъёмов DisplayPort 1.4a. Подключать к ускорителю можно 8K UHD мониторы. Для карты заявлена поддержка NVLink, что позволяет объединять в одной системе два ускорителя. Также есть DirectX 12 Ultimate и OpenGL 4.6.
Видеокарта может потреблять 350 Вт. Производитель рекомендует использовать 750-ваттные или более мощные блоки питания. Также отметим два разъёма 8 pin, радиатор и три вентилятора. Длина ускорителя составляет 305 мм. Для установки карты нужно иметь три свободных слота на материнской плате.
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MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC имеет VRAM с физической частотой 1 219 МГц. Пропускная способность составляет 936,2 ГБ/сек. Графический процессор может похвастаться 10 496 ядрами CUDA, 328 текстурными блоками и 82 ядрами трассировки лучей.
Помимо MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC в магазине «Ситилинк» можно купить ещё четыре ускорителя на базе видеокарты GeForce RTX 3090. Но они продаются без скидки. Например, за 342 990 рублей можно приобрести Palit GeForce RTX 3090 GameRock.
Дороже всех стоит AORUS GeForce RTX 3090 XTREME 24G. Видеокарта обойдётся в 375 990 рублей. Кроме того, за 353 990 рублей и 350 990 рублей можно купить AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE WB и GeForce RTX 3090 VISION OC соответственно в исполнении Gigabyte.
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