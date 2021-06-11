Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Магазин «Ситилинк» начал предлагать по скидке не только графические адаптеры GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX3080 Ti. Примерно на 29 000 рублей подешевел ускоритель GeForce RTX 3090 в исполнении тайваньской компании MSI.

реклама

За 316 790 рублей вместо 345 990 рублей можно приобрести видеокарту MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC с 24 ГБ памяти стандарта GDDR6X с эффективной частотой 19,5 ГГц. Пиковая частота 8-нанометрового GPU GA102 составляет 1 725 ГГц.

анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Toshiba -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Модель оснащается одним портом HDMI 2.1 и тройкой разъёмов DisplayPort 1.4a. Подключать к ускорителю можно 8K UHD мониторы. Для карты заявлена поддержка NVLink, что позволяет объединять в одной системе два ускорителя. Также есть DirectX 12 Ultimate и OpenGL 4.6.

Видеокарта может потреблять 350 Вт. Производитель рекомендует использовать 750-ваттные или более мощные блоки питания. Также отметим два разъёма 8 pin, радиатор и три вентилятора. Длина ускорителя составляет 305 мм. Для установки карты нужно иметь три свободных слота на материнской плате.

реклама

MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC имеет VRAM с физической частотой 1 219 МГц. Пропускная способность составляет 936,2 ГБ/сек. Графический процессор может похвастаться 10 496 ядрами CUDA, 328 текстурными блоками и 82 ядрами трассировки лучей.

Помимо MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC в магазине «Ситилинк» можно купить ещё четыре ускорителя на базе видеокарты GeForce RTX 3090. Но они продаются без скидки. Например, за 342 990 рублей можно приобрести Palit GeForce RTX 3090 GameRock.

Дороже всех стоит AORUS GeForce RTX 3090 XTREME 24G. Видеокарта обойдётся в 375 990 рублей. Кроме того, за 353 990 рублей и 350 990 рублей можно купить AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE WB и GeForce RTX 3090 VISION OC соответственно в исполнении Gigabyte.