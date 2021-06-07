Анонсирован смартфон Honor 50 на Snapdragon 778G
Китайская компания Honor официально анонсировала смартфон нового поколения под названием Honor 50. Он стал преемником модели Honor 30, которая вышла весной прошлого года и продаётся в России по цене порядка 35 000 рублей. Новинка появится в продаже в чёрной, серебристой, зелёной и розовой расцветках корпуса.
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Модель прошлого поколения первой в мире получила 7-нанометровую однокристальную систему Kirin 985. В новинке же дебютировал мобильный процессор Snapdragon 778G, выполненный по нормам 6-нанометровой технологии. Чипсет оборудован графикой Adreno 642L, пиковая частота CPU составляет 2,4 ГГц.
Китайский производитель также опубликовал официальные изображения Honor 50. На тыльной панели смартфона мы можем видеть четырёхмодульную основную камеру. По предварительной информации разрешение главного модуля составит 50 Мп. При этом ни один из объективов в новинке не является перископным.
На просторах всемирной паутине были опубликованы и реальные фотографии смартфона на полке одного из китайских магазинов. А тем временем в социальной сети Weibo появились примеры снимков с основной камеры. Их вы можете видеть ниже. Фотографии показывают возможности новинки при хорошем и плохом освещении.
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Напомним, что в рамках 50-й серии мы увидим не только Honor 50. Китайский производитель также представит младшую модель Honor 50 SE с одной из однокристальных систем Dimensity компании MediaTek. Главной же новинкой станет Honor 50 Pro на мобильном процессоре Snapdragon 888 со 108-мегапиксельной основной камерой.
Все три смартфона Honor будут работать на базе операционной системы Android 11 и получат программное обеспечение Google Mobile Services за пределами Китая. При этом ОС будет дополнена фирменной прошивкой Magic UI 5.0. Судя по всему, смартфоны, выпущенные после того, как компания Huawei продала бренд Honor, не будут получать операционную систему HarmonyOS 2.0.
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Полноценная презентация Honor 50, Honor 50 SE и Honor 50 Pro состоится 16 июня 2021 года. Но есть вероятность, что о ценах и технических характеристиках новинок мы узнаем ещё до официальной премьеры.
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