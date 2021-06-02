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Сегодня мы писали, что стабильная версия операционной системы HarmonyOS 2.0 дебютировала вместе с тремя планшетными компьютерами и двумя смарт-часами китайской компании Huawei. В арьергарде презентации производитель опубликовал списки устройств, для которых в будущем станет доступна новая версия программного обеспечения.

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Чуть ранее мы писали, что HarmonyOS 2.0 вышла для 15 смартфонов и двух планшетов серии MatePad первого поколения. Помимо них в рамках первой волны с EMUI 11 перейдёт на фирменную операционную систему ещё и сгибаемый флагман Huawei Mate X2 на Kirin 9000. Распространять ПО компания будет волнами до конца текущего месяца.

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Вторая волна начнётся в третьем квартале текущего года. В течение трёх месяцев китайская компания обещает обновить смартфоны семейств Huawei nova 6, nova 7, nova 8 и Mate 20, за исключением Mate 20 X 4G / 5G. Кроме того, на втором этапе выйдет ОС для трёх планшетных компьютеров Huawei MatePad и сгибаемого телефона Huawei Mate X.

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Третий этап стартует в середине осени и продлится до конца нынешнего года. На этой стадии особое внимание китайская компания намерена уделить телевизорам. Операционную систему HarmonyOS 2.0 получат панели Huawei Smart Screen S и Smart Screen V. В общей сложности их насчитывается одиннадцать.

Кроме того, на третьем этапе без Android и EMUI 11 останутся флагманы Huawei P30 / P30 Pro, Huawei Mate 20 X 4G / 5G и Huawei Mate X вместе с середняком Huawei nova 5 Pro. Также в конце года обновление получат несколько планшетных компьютеров серии Huawei MediaPad M6.

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А вот владельцам старых смартфонов придётся подождать выхода финальной версии операционной системы HarmonyOS 2.0 до начала 2022 года. В первом квартале следующего года китайская компания сосредоточится на выпуске обновления программного обеспечения для очень старых семейств. В частности, Huawei P20, Huawei Mate 10 и даже Huawei Mate 9 с Huawei P10.

Кроме того, в 2022 году с EMUI на HarmonyOS 2.0 перейдёт ряд бюджетных телефонов. Например, модели Huawei Enjoy 10, Enjoy 10S, Enjoys 9S, Enjoy 8 и все представители семейств Huawei nova 3, nova 4 и nova 5. Также выйдет обновление для планшетов серии Huawei MediaPad M5.