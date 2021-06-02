Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi странно отреагировала на требование пользователей улучшить глобальную прошивку MIUI

Нужно лишь подождать, и всё наладится.
[ ] для раздела Блоги
6
RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном
Сравнялись цены 3060 и 2060
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Недавно мы сообщали о письме фанатов Xiaomi к китайской компании, в котором говорится, что пользователи устали от постоянных проблем с глобальной версией программного обеспечения MIUI. Им надоело мириться с «сыростью» прошивки на старте распространения.

реклама

Также поклонники Xiaomi выразили недовольство тем, что компания медленно рассылает обновления новой версии оболочки. Ещё одним поводом для негодования стала урезанная функциональность MIUI Global в сравнении с китайской прошивкой.

анонсы и реклама
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
-40 000р на 6900XT - цены пошли вниз
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Производитель из Пекина решил не оставлять это обращение без внимания. Xiaomi дала официальный ответ, правда, ничего толкового компания не сказала. Ответ скорее был дан для галочки. В своём сообщении китайский производитель, как и принято в таких случаях, напомнил о важности пользователей, их нужд, интересов и требований.

Также Xiaomi выразила благодарность за письмо, которое «вернуло её на 11 лет назад», когда компания в начале своего пути «поставила цель выпускать удивительные решения по честным ценам». По мнению производителя, он всё ещё остаётся верен этим ценностям.

реклама

В ответе Xiaomi говорится, что глобальное сообщество находится на раннем этапе развития в сравнении с китайским. Но компания согласна с пользователями в том, что глобальная версия программного обеспечения MIUI нуждается в более сильной поддержке. В первую очередь это касается обратной связи и тестирования оболочки. Но на всё требуется время, поэтому китайский производитель просит пользователей проявить терпение.

Что самое интересное, функциональные различия между китайской и глобальной версия оболочки является намеренным шагом со стороны Xiaomi. Компания отмечает, что это часть её стратегии. Она пока ещё плохо знает международного потребителя, в связи с чем решила не внедрять все функции из MIUI для Китая в MIUI Global.

В целом, в ответе Xiaomi пользователям можно выделить четыре основных посыла. Во-первых, компания ценит своих фанатов. Во-вторых, она не до конца изучила международного потребителя, из-за чего не знает, что ему нужно. В-третьих, необходимо подождать. В-четвёртых, в будущем все наладится.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 2600 & Radeon RX 5600 ХТ
12
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование лучших игровых компьютеров
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
19
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
10
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
24
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
6
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
7
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
22
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
13

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 22
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 24
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3080 Ti продемонстрировала свои возможности в майнинге Ethereum
58
Aналог DLSS от AMD повышает FPS на 60-300% и работает даже на старых картах RX 500, Vega и GTX 1000
148
42 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 от 1 июня 2021 года
2
Пользователи требуют от Xiaomi улучшения качества прошивки MIUI Global
4
NVIDIA подтвердила цены и характеристики GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti
62
Американская торговая сеть выставила GeForce RTX 3080 Ti по рекомендованной цене
52
Уже в этом году Dogecoin может упасть в 40 раз, потеряв 38 миллиардов долларов
17
Core i5-2500K vs Core i5 11400F – самое время положить старый 4-ядерник на полку по мнению TG
43
Энтузиаст показал, как на Unreal Engine 5 могут выглядеть игры будущего
28
Биткоин сдаёт позиции – комиссии упали в 9 раз, а количество майнеров снизилось на 27%
69
AMD продемонстрировала возможность интеграции памяти на процессорах Ryzen 5000
91
Xiaomi POCO X3 GT получит чип Dimensity 1100, экран 120 Гц IPS и MIUI 12.5 на Android 11
+
Технология AMD Super Resolution увеличивает fps в играх до 3-х раз и работает на GeForce GTX 1060
26
GeForce RTX 3070 Ti в России оценили в 57 900 рублей, а GeForce RTX 3080 Ti – в 116 900 рублей
44
Официальный анонс видеокарт GeForce RTX 3070/3080 Ti – $1199 за старшую модель и ни слова о майнерах
5
Redmi K20 Pro и ещё семь смартфонов Xiaomi сломались после установки MIUI 12.5 Stable
1
Настольные процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 снабдят L3-кэшем V-Cache — прирост fps до 25 %
69
Пять знаменитых игр серии Need for Speed снимают с продажи и готовят к отключению серверов
12
Основатель Binance: мировые регуляторы не смогут запретить Bitcoin
19
Состоялся релиз Firefox 89 с новым интерфейсом Proton
17

Популярные статьи

Как майнинг Chia изменил цены на SSD и HDD в российских магазинах — ситуация месяц назад и сейчас
51
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
192
Ключ к Windows 10 Pro за 1 100 рублей доступен на летней распродаже
Для начинающих музыкантов: подбор аккордов для гитары и бас партии с помощью компьютера
14
Обзор недорогих смарт-часов ZTE Watch Live
+
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование лучших игровых компьютеров
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 2600 & Radeon RX 5600 ХТ
12

Сейчас обсуждают

Антон вырезай его
15:39
это просто райзен 2700й райзен
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
ArcheryTxs
15:39
Да да рост будет )) обязательно! Вот как всех майнерюг на кол посадят так сразу рост и начнется))) (мечты игроманов всей планеты хехе)))
Участники рынка рассчитывают на рост в игровом сегменте после выхода новых видеокарт
Наиль Билалов
15:37
А где он писал про 16 ядер, ткни, покажи? Или у синеботов все что не ляпнуть через одно место получатся?
AMD продемонстрировала возможность интеграции памяти на процессорах Ryzen 5000
«HASH»
15:37
И сразу понимаешь куда посылает Илон того, кто ему предложил такую х.
Илону Маску предложили создать ванну, подогреваемую за счет майнинга догикоинов
Антон вырезай его
15:34
была такая херня на связке x570 + sound blaster z, на z490 с этойже звуковухой все идеально
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
Наиль Билалов
15:34
Этого хватит чтобы интлеу обосраться на два поколения вперед, так что вполне нормально.
AMD продемонстрировала возможность интеграции памяти на процессорах Ryzen 5000
Наиль Билалов
15:33
Если эти костыли не мешают быть не хуже 11 кирогазов то не все ли равно?
AMD продемонстрировала возможность интеграции памяти на процессорах Ryzen 5000
НиколайНикифоров
15:32
Почему? На мой взгляд у него комментарии достаточно технически грамотные. Хоть и не в мою пользу.
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
toottaa
15:32
получается в стране больше нечем заняться? коррупция и нищета побеждена
Роскомнадзор может обязать игровые платформы хранить данные о пользователях и их сообщениях
Lamerusha Lat
15:32
Просто хочу быть первым, кто доберётся до Марса. Хоть так оставить свой след в истории. :P
Илону Маску предложили создать ванну, подогреваемую за счет майнинга догикоинов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем