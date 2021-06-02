Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно мы сообщали о письме фанатов Xiaomi к китайской компании, в котором говорится, что пользователи устали от постоянных проблем с глобальной версией программного обеспечения MIUI. Им надоело мириться с «сыростью» прошивки на старте распространения.

реклама

Также поклонники Xiaomi выразили недовольство тем, что компания медленно рассылает обновления новой версии оболочки. Ещё одним поводом для негодования стала урезанная функциональность MIUI Global в сравнении с китайской прошивкой.

анонсы и реклама -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Производитель из Пекина решил не оставлять это обращение без внимания. Xiaomi дала официальный ответ, правда, ничего толкового компания не сказала. Ответ скорее был дан для галочки. В своём сообщении китайский производитель, как и принято в таких случаях, напомнил о важности пользователей, их нужд, интересов и требований.

Также Xiaomi выразила благодарность за письмо, которое «вернуло её на 11 лет назад», когда компания в начале своего пути «поставила цель выпускать удивительные решения по честным ценам». По мнению производителя, он всё ещё остаётся верен этим ценностям.

реклама

В ответе Xiaomi говорится, что глобальное сообщество находится на раннем этапе развития в сравнении с китайским. Но компания согласна с пользователями в том, что глобальная версия программного обеспечения MIUI нуждается в более сильной поддержке. В первую очередь это касается обратной связи и тестирования оболочки. Но на всё требуется время, поэтому китайский производитель просит пользователей проявить терпение.

Что самое интересное, функциональные различия между китайской и глобальной версия оболочки является намеренным шагом со стороны Xiaomi. Компания отмечает, что это часть её стратегии. Она пока ещё плохо знает международного потребителя, в связи с чем решила не внедрять все функции из MIUI для Китая в MIUI Global.

В целом, в ответе Xiaomi пользователям можно выделить четыре основных посыла. Во-первых, компания ценит своих фанатов. Во-вторых, она не до конца изучила международного потребителя, из-за чего не знает, что ему нужно. В-третьих, необходимо подождать. В-четвёртых, в будущем все наладится.