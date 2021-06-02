Xiaomi странно отреагировала на требование пользователей улучшить глобальную прошивку MIUI
Недавно мы сообщали о письме фанатов Xiaomi к китайской компании, в котором говорится, что пользователи устали от постоянных проблем с глобальной версией программного обеспечения MIUI. Им надоело мириться с «сыростью» прошивки на старте распространения.
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Также поклонники Xiaomi выразили недовольство тем, что компания медленно рассылает обновления новой версии оболочки. Ещё одним поводом для негодования стала урезанная функциональность MIUI Global в сравнении с китайской прошивкой.
Производитель из Пекина решил не оставлять это обращение без внимания. Xiaomi дала официальный ответ, правда, ничего толкового компания не сказала. Ответ скорее был дан для галочки. В своём сообщении китайский производитель, как и принято в таких случаях, напомнил о важности пользователей, их нужд, интересов и требований.
Также Xiaomi выразила благодарность за письмо, которое «вернуло её на 11 лет назад», когда компания в начале своего пути «поставила цель выпускать удивительные решения по честным ценам». По мнению производителя, он всё ещё остаётся верен этим ценностям.
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В ответе Xiaomi говорится, что глобальное сообщество находится на раннем этапе развития в сравнении с китайским. Но компания согласна с пользователями в том, что глобальная версия программного обеспечения MIUI нуждается в более сильной поддержке. В первую очередь это касается обратной связи и тестирования оболочки. Но на всё требуется время, поэтому китайский производитель просит пользователей проявить терпение.
Что самое интересное, функциональные различия между китайской и глобальной версия оболочки является намеренным шагом со стороны Xiaomi. Компания отмечает, что это часть её стратегии. Она пока ещё плохо знает международного потребителя, в связи с чем решила не внедрять все функции из MIUI для Китая в MIUI Global.
В целом, в ответе Xiaomi пользователям можно выделить четыре основных посыла. Во-первых, компания ценит своих фанатов. Во-вторых, она не до конца изучила международного потребителя, из-за чего не знает, что ему нужно. В-третьих, необходимо подождать. В-четвёртых, в будущем все наладится.
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