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Пользователи требуют от Xiaomi улучшения качества прошивки MIUI Global

У владельцев гаджетов Xiaomi наболело.
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Китайская компания Xiaomi практически постоянно выпускает новые версии программного обеспечения, которые вместе с обновлением прошивки приносят массу новых проблем. В случае с MIUI 12.5 сильно страдает не только качество ПО, но и оперативность распространения апдейта. За пределами Китая около десяти смартфонов получили MIUI 12.5 Stable, тогда как в Поднебесной таких насчитывается примерно две дюжины.

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Добавив к этому рекламу в оболочке, постоянный сбор информации и отсутствие многих функций в MIUI Global, получаем весьма печальную картину. У многих пользователей закончилось терпение, и они требуют от Xiaomi немедленно улучшить качество прошивки, которая распространяется за пределами Китая. Для этого они даже создали отдельную петицию, которая, правда, за несколько дней собрала лишь чуть более 7 000 подписей.

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Владельцы смартфонов Xiaomi отметили ряд недостатков глобальной версии программного обеспечения MIUI. Далеко не всем нравится то, что многие приложения Xiaomi был заменены аналогами от Google. Также к недостаткам причислили ужасную поддержку и плохую оптимизацию. По словам пользователей, на исправление некоторых ошибок компании требуются недели, а то и месяцы, в то время как владельцам устройств всё это время «приходится испытывать боль».

Пользователи в письме к Xiaomi предлагают китайской компании создать отдельное подразделение в Европе, которое будет ориентировано на разработку и поддержку глобальной версии программного обеспечения MIUI. Также они рекомендуют не разделять функциональность прошивок в Китае и за его пределами.

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Главной причиной всех проблем пользователи называют конвейер Xiaomi. Китайский производитель выпускает уж слишком много смартфонов в год. Если верить изданию GSMArena, только за пять месяцев 2021 года компанией было анонсировано примерно три десятка новинок. При этом в течение минувшего года Xiaomi выпустила 55 новых смартфонов. В связи с тем, что каждое устройство нуждается в поддержке, разработчики китайского гиганта банально не успевают решить все проблемы программного характера, от чего страдать приходится владельцам гаджетов.

К слову, недавно Xiaomi сама заявляла об этом. По словам представителей компании, программисты одновременно трудятся над MIUI 12, MIUI 12.5 и MIUI 13, а также стараются решать проблемы в смартфонах, которые работают на базе более старых версий программного обеспечения.

На этом претензии не заканчиваются. Пользователи также выразили своё недовольство ростом цен и тем, что производитель далеко не все свои новые гаджеты выводит на международный рынок. Правда, не совсем понятно, как это влияет на качество глобальной прошивки MIUI. Тем не менее многие смартфоны, не говоря уже о других гаджета, действительно нередко остаются эксклюзивами для Китая. Например, в прошлом году такими были Xiaomi Mi 10 Ultra и семейство Redmi 10X, а в этом – Xiaomi Mi 11 Pro.

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Как итог, фанаты Xiaomi заявили, что китайская компания уже не та, что была раньше. Она перестала ставить во главу угла интересы пользователя и выпускать смартфоны, которые принято называть «топом за свои деньги». Вместо этого производитель сконцентрировался на продажах.

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