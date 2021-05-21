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В 2019 году китайская компания OnePlus не стала отказываться от двух крупных анонсов за год, но впервые решила выпустить не два флагмана, а четыре. Они вышли на рынок с Android 9.0 Pie и Android 10. Они уже получили операционную систему Android 11, но после обновления перестали работать.

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В мае 2019 года производитель анонсировал OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Они получили оболочку OxygenOS 9 на базе ОС Android 9.0. В сентябре компания расширила седьмое поколение моделью OnePlus 7T, а ещё через месяц вышел флагман OnePlus 7T Pro. Оба получили Android 10.

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Недавно китайский производитель начал рассылать операционную систему Android 11 вместе с фирменным программным обеспечением OxygenOS 11. Как стало известно, новая версия «зелёного робота» сломала все четыре смартфона 2019 года.

Пользователи начали массово сообщать о серьёзных проблемах, появившихся с операционной системой Android 11. Во-первых, примерно на треть сократилось время автономной работы. Во-вторых, приложения начали самопроизвольно закрываться. Во-третьих, смартфоны могут внезапно перезагружаться. В-четвёртых, наблюдаются отключения сети Wi-Fi.

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Некоторые пользователи сообщают о сильном нагреве смартфонов даже при низкой нагрузке на процессор и о выходе и строя датчика приближения. Больше всего сообщений на официальном форуме приходит от владельцев устройства на базе глобальной версии программного обеспечения OxygenOS. Китайская компания подтвердила неполадки и пообещала в ближайшее время выпустить обновление оболочки, которое устранит все проблемы.

Напомним, что OnePlus 7 оборудован основной камерой разрешением 48 Мп + 5 Мп, 6,41-дюймовым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 3 700 мА*ч, а сердцем смартфона выступает однокристальная система Snapdragon 855. OnePlus 7T получил ультраширокоугольный модуль на 16 Мп с 12-Мп телеобъективом. Ёмкость встроенной батареи выросла на 100 мА*ч, а аппаратная платформа строится вокруг SoC Snapdragon 855+. Экран увеличился до 6,55 дюйма и получил поддержку частоты обновления 90 Гц.

OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T Pro несут на борту 90-герцевый дисплей Fluid AMOLED диагональ 6,67 дюйма. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 16 Мп + 8 Мп. Обе модели обзавелись выдвижной камерой для селфи на 16 Мп. Весенний флагман оборудован аккумулятором на 4 000 мА*ч и чипсетом Snapdragon 855, а осенний получил АБК ёмкостью 4 085 мА*ч и чипсет Snapdragon 855+.