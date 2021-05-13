Xiaomi Mi 11 представлен в России – Snapdragon 888 и 108-Мп камера за 85 990 рублей
Китайская компания Xiaomi довезла до российского рынка смартфон флагманского уровня нового поколения. Речь о первой в мире модели на базе 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888. Она называется Xiaomi Mi 11. Как и годом ранее, с высокой долей вероятности ни версии Pro, ни варианта Ultra мы в России не увидим.
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Цель Xiaomi – не заработать больше денег, а сделать жизнь пользователей лучше. Такими словами началась российская презентация «Магия кино». Именно под таким слоганом компания продвигает Xiaomi Mi 11 во многих странах за пределами Поднебесной.
Во флагмане нового поколения установлена тройная основная камера с разрешением 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Сенсор на 108 Мп был специально разработан для смартфона. Оптический формат – 1/1,33 дюйма. Телеобъектив отсутствует. Угол обзора ультраширокоугольного модуля составляет 123 градуса. Модель поддерживает ночной режим, алгоритмы искусственного интеллекта HDR10+ и съёмку в 8K UHD с частотой кадров 30 к/сек.
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Ещё одна особенность Xiaomi Mi 11 – дисплей формата WQHD+ с плотностью точек свыше 500 пикселей на дюйм. Экран построена базе AMOLED-матрицы с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Компания называет дисплей лучшим в истории. Панель отличается изогнутыми по бокам гранями, интегрированным биометрическим сенсором и отверстием в левом верхнем углу под 20-мегапиксельную селфи-камеру.
Корпус новинки оформлен стеклом Gorilla Glass последнего поколения и Gorilla Glass 5. Рамка сделана из алюминия. Защита от воды не предусмотрена. За автономность флагмана отвечает аккумулятор ёмкостью 4 600 мА*ч. Мощность быстрой проводной зарядки составляет 55 Вт, а беспроводной – 50 Вт. С нуля до 100% зарядить аккумулятор можно за 45 минут и 53 минуты соответственно.
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Мобильный процессор Snapdragon 888 имеет частоту 1,8-2,84 ГГц и графику Adreno 660. Чипсет выполняется по нормам 5-нанометровой технологии. Российская версия Xiaomi Mi 11 оборудована 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ. Из остального отметим NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и стереодинамики Harman / Kardon.
Xiaomi Mi 11 стал самым дорогим смартфоном компании в России за всё время. Оценили новинку в 85 990 рублей. И это немного странно. В продажу новинка поступит 21 мая 2021 года в цветах «Полуночный серый», «Лазурный голубой» и «Облачный белый». В продаже смартфон появится с предустановленной операционной системой Android 11 в основе прошивки MIUI 12 и 55-ваттным адаптером питания на базе нитрида галлия в комплекте. Также компания будет продавать версию Special Edition с рифлёным задником и автографом генерального директора Xiaomi. Первые покупатели получат пылесос за 1 рубль.
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Xiaomi Mi 10 в прошлом году в Китае в модификации 8/256 ГБ дебютировал с ценником порядка 680 долларов (50 000 рублей), после чего появился в Европе за 899 евро (80 000 рублей) и в России за 69 990 рублей. Модель нового поколения в Китае тоже оценили в 680 долларов (50 000 рублей). В Европе она оказалась на 100 евро (9 000 рублей) дешевле предшественницы, а вот Российская цена по непонятным причинам выросла сразу на 16 000 рублей. Что любопытно, сама компания сравнивает Xiaomi Mi 11 с iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra, а это не со всем корректно.
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