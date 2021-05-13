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Xiaomi Mi 11 представлен в России – Snapdragon 888 и 108-Мп камера за 85 990 рублей

Новинка стоит на 16 000 рублей дороже, чем Xiaomi Mi 10.
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Китайская компания Xiaomi довезла до российского рынка смартфон флагманского уровня нового поколения. Речь о первой в мире модели на базе 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888. Она называется Xiaomi Mi 11. Как и годом ранее, с высокой долей вероятности ни версии Pro, ни варианта Ultra мы в России не увидим.

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Цель Xiaomi – не заработать больше денег, а сделать жизнь пользователей лучше. Такими словами началась российская презентация «Магия кино». Именно под таким слоганом компания продвигает Xiaomi Mi 11 во многих странах за пределами Поднебесной.

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Во флагмане нового поколения установлена тройная основная камера с разрешением 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Сенсор на 108 Мп был специально разработан для смартфона. Оптический формат – 1/1,33 дюйма. Телеобъектив отсутствует. Угол обзора ультраширокоугольного модуля составляет 123 градуса. Модель поддерживает ночной режим, алгоритмы искусственного интеллекта HDR10+ и съёмку в 8K UHD с частотой кадров 30 к/сек.

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Ещё одна особенность Xiaomi Mi 11 – дисплей формата WQHD+ с плотностью точек свыше 500 пикселей на дюйм. Экран построена базе AMOLED-матрицы с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Компания называет дисплей лучшим в истории. Панель отличается изогнутыми по бокам гранями, интегрированным биометрическим сенсором и отверстием в левом верхнем углу под 20-мегапиксельную селфи-камеру.

Корпус новинки оформлен стеклом Gorilla Glass последнего поколения и Gorilla Glass 5. Рамка сделана из алюминия. Защита от воды не предусмотрена. За автономность флагмана отвечает аккумулятор ёмкостью 4 600 мА*ч. Мощность быстрой проводной зарядки составляет 55 Вт, а беспроводной – 50 Вт. С нуля до 100% зарядить аккумулятор можно за 45 минут и 53 минуты соответственно.

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Мобильный процессор Snapdragon 888 имеет частоту 1,8-2,84 ГГц и графику Adreno 660. Чипсет выполняется по нормам 5-нанометровой технологии. Российская версия Xiaomi Mi 11 оборудована 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ. Из остального отметим NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и стереодинамики Harman / Kardon.

Xiaomi Mi 11 стал самым дорогим смартфоном компании в России за всё время. Оценили новинку в 85 990 рублей. И это немного странно. В продажу новинка поступит 21 мая 2021 года в цветах «Полуночный серый», «Лазурный голубой» и «Облачный белый». В продаже смартфон появится с предустановленной операционной системой Android 11 в основе прошивки MIUI 12 и 55-ваттным адаптером питания на базе нитрида галлия в комплекте. Также компания будет продавать версию Special Edition с рифлёным задником и автографом генерального директора Xiaomi. Первые покупатели получат пылесос за 1 рубль.

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Xiaomi Mi 10 в прошлом году в Китае в модификации 8/256 ГБ дебютировал с ценником порядка 680 долларов (50 000 рублей), после чего появился в Европе за 899 евро (80 000 рублей) и в России за 69 990 рублей. Модель нового поколения в Китае тоже оценили в 680 долларов (50 000 рублей). В Европе она оказалась на 100 евро (9 000 рублей) дешевле предшественницы, а вот Российская цена по непонятным причинам выросла сразу на 16 000 рублей. Что любопытно, сама компания сравнивает Xiaomi Mi 11 с iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra, а это не со всем корректно.

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