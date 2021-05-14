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Интернет-магазин ключей для софта BOBKeys запускает распродажу выходного дня. Все клиенты магазина могут с дополнительной скидкой 25% приобрести ключи для операционных систем Windows 10 Professional / Home и для наборов офисного программного обеспечения Microsoft Office Professional Plus.

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Обзор магазина

Прежде чем перейти к специальным предложениям, давайте ближе познакомимся с самим магазином. В оформлении сайта преобладают серый, чёрный и синий цвета. На главной странице есть немного рекламы и несколько наиболее интересных предложений, о которых поговорим чуть позже.

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С любой страницы сайта можно воспользоваться поиском или перейти в личный кабинет. В правом нижнем углу есть пиктограмма чата, которая позволяет связаться с технической поддержкой. Так вы можете быстро получить ответ на интересующий вопрос.

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С панели внизу любой страницы можете перейти по ссылкам для ознакомления с условиями доставки и возврата средств, с политикой конфиденциальности, условиями использования и прочей информацией правового характера. Там же указан адрес электронной почты как альтернативный способ связаться с поддержкой – service@bobkeys.com.

Ассортимент

Ещё ненамного отложим распродажу и рассмотрим несколько предложений, которые в акции участия не принимают. Если верить надписям на главной странице BOBKeys, лидерами продаж являются PUBG, FIFA 21, сезонный пропуск для PES 2021, Anno History Collection, Devil May Cry 5, Human Fall Flat, Mount and Blade II: Bannerlord и Warhammer 40 000: Mechanicus Omnissiah Edition.

Все игры в магазине разделены на три категории. В разделе Steam их больше всего – свыше пяти сотен. Например, 3 825 рублей обойдётся полное издание Horizon Zero Dawn. Сезонный пропуск PES 2021 обойдётся в 1 960 рублей, а Mafia Trilogy стоит около 4 000 рублей. Уже упомянутый Devil May Cry 5 можно купить почти за 1 600 рублей, тогда как за издание Deluxe Edition нужно доплатить чуть менее 400 рублей.

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В разделе Steam есть ещё много интересных игр. Почти в 3 900 рублей обойдётся Resident Evil 3, а за Borderland 3 нужно отдать без малого 2 500 рублей. Помимо игр в этой категории можно отметить подарочные карты для магазина Steam на 30-100 долларов.

В категории Origin игр примерно в десять раз меньше, чем в Steam. Из интересных предложений можно отметить футбольный симулятор FIFA 21 примерно за 4 150 рублей, Star Wars Jedi – Fallen Order за 6 240 рублей, Need For Speed Heat за 4 030 рублей, а также Battlefield V за 1 690 рублей и Star Wars Battlefront 2 за 2 725 рублей.

Заметим, что FIFA 21 уже вошёл в Game Pass Ultimate, то есть все подписчики могут играть, не покупая саму игру. Также в этой категории можно приобрести симулятор жизни Sims 4 с дополнениями к нему и подписку EA Access, которая открывает доступ ко многим играм студии Electronic Arts.

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В разделе Uplay предложений тоже не слишком много. В 3 870 рублей обойдётся Immortals Fenyx Rising. В диапазоне 1 300-4 000 рублей стоят игры серии Tom Clancy’s, а для любителей линейки Assassin’s Creed тоже есть несколько предложений. AC Odyssey можно приобрести за 3 900 рублей, а AC Valhalla в продаже нет.

Мы уже упоминали, что в разделе Steam можно приобрести подарочные карты. Но для них есть отдельная категория – Gift Cards. Помимо карт для кошелька Steam в этом разделе можно приобрести подарочные карты для World of Warcraft, iTunes, PlayStation Store, Nintendo eShop и пр. Причём для PS Store тоже есть своя категория.

Кроме того, отметим отдельный раздел с коротким и понятным названием PC. Здесь вместе с играми, которые доступны в категориях Uplay, Steam и Origin, доступны ключи к операционным системам, офисному программному обеспечению и антивирусам.

Распродажа

А вот теперь перейдём к самой распродаже. В магазине BOBKeys продаются ключи для программного обеспечения намного дешевле, чем в официальных магазинах. Получить дополнительную скидку можно с помощью промокода OC25. Он снижает цену лицензии ещё на четверть.

В данном материале мы рассмотрим пять специальных предложений, доступных в рамках распродажи. Итак, за 1 117 рублей вместо 1 490 рублей можно приобрести OEM-лицензию на операционную систему Windows 10 Профессиональная. Купить Windows 10 Домашняя можно за 1 065 рублей вместо примерно 1 425 рублей. Два ключа на Windows 10 Pro доступны по акции по цене 1 870 рублей вместо почти 2 500 рублей.

Для тех, кто хочет перейти на лицензионную версию MS Office Professional Plus, тоже есть хорошие новости. Издание 2016 года стоит 2 161 рубль вместо примерно 2 880 рублей. Версия 2019 Pro Plus обойдётся приблизительно в 3 488 рублей вместо 4 650 рублей.

Кроме того, на распродаже предлагается пакет Microsoft Office 2019 Professional Plus в комплекте с OEM-лицензией для операционной системы Windows 10 Professional. Стоимость составляет примерно 5 858 рублей, а по акции набор доступен менее чем за 4 400 рублей. Все точные цены и ссылки на магазин доступны в таблице ниже.

Предложения № Лицензия Цена Промокод Цена по акции В магазин 1 Windows 10 Pro $19.50 | 1 490р. OC25 $14.63 | 1 117р. Купить 2 Windows 10 Home $18.72 | 1 425.78р. OC25 $14.04 | 1 065р. Купить 3 Windows 10 Pro | 2 ключа $36.41 | 2 493.77р. OC25 $27.31 | 1 870р. Купить 4 MS Office 2016 Pro Plus $38.85 | 2 881.29р. OC25 $29.14 | 2 161р. Купить 5 MS Office 2019 Pro Plus $62.72 | 4 651.49р. OC25 $47.04 | 3 488р. Купить 6 Windows 10 Pro + MS Office 2019 Pro Plus $78.99 | 5 858.03р. OC25 $59.24 | 4 393р. Купить

Оплата

Процедуру оплаты заказа рассмотрим на примере OEM-лицензии на операционную систему Windows 10 Профессиональная. Стоимость ключа составляет 1 490 рублей без учёта скидки с промокодом OC25. Для оформления заказа регистрировать учётную запись в интернет-магазине BOBKeys необязательно. При желании после нажатия на «Купить сейчас» вы можете войти с помощью Facebook или Google.

В корзине вводим промокод OC25, и цена лицензии падает с 1 490 рублей до 1 117 рублей. Далее нажимаем «Отправить заказ» и выбираем сервис для оплаты. На выбор предлагается несколько опций: PayPal, QIWI, LiqPay и Mint. Также можно заплатить напрямую с карт VISA и MasterCard.

Во всех случаях, кроме PayPal, предусмотрена комиссия. Её сумма составляет в зависимости от выбранного сервиса примерно 45-135 рублей. После оплаты на электронную почту будет отправлено письмо с ключом. Чтобы указать e-mail, если у вас нет учётной записи, нужно перейти в личный кабинет. Для этого жмём на длинный номер в правом верхнем углу и выбираем пункт «Центр пользователей». Там нужно найти раздел «Мой профиль» и указать адрес электронной почты.