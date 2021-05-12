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В Сети всё больше информации появляется об операционной системе HarmonyOS 2.0, которая появится в смартфонах компании Huawei. Бета-тестирование началось в декабре прошлого года. По словам Вана Чэнлу, главы подразделения, которое занимается разработкой программного обеспечения в Huawei, стабильная версия ОС станет доступна для первых смартфонов в начале лета этого года.

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Сейчас третья Beta для разработчиков доступна трём планшетным компьютерам серии MatePad, двум телевизорам Smart Screen и 21 смартфону серий Huawei P, Mate и nova. Мы уже узнали, что после установки HarmonyOS 2.0 пользователи могут установить сервисы Google вместе с магазином приложений Google Play.

Теперь же на просторах всемирной паутины появилось видео, в котором сравнивают быстродействие Xiaomi Mi 11 на базе программного обеспечения MIUI 12.5 с операционной системой Android 11 и Huawei Mate 40 Pro на HarmonyOS 2.0. Оба флагмана оборудованы 5-нанометровыми мобильными процессорами нового поколения – Snapdragon 888 и Kirin 9000.

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Как можно увидеть, HarmonyOS 2.0 в плане быстродействия не уступает прошивке MIUI 12.5. Компания Huawei в собственной операционной системе делает упор на плавность анимации и повышенную безопасность. Кроме того, HarmonyOS 2.0 занимает меньше места, чем Android, и будет быстрее обновляться, чем «зелёный робот».