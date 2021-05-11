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Американская компания NVIDIA несколько часов назад анонсировала графические ускорители GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti, ориентированные на мобильные компьютеры. Некоторые производители уже успели представить свои первые ноутбуки с новыми видеокартами. Это сделали Acer, Gigabyte и Dell.

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В ассортименте компании Acer появились новые модели Predator Triton 300, Predator Helios 300 и Nitro 5. Все ноутбуки оснащаются 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 в топовой модификации Объём накопителя составляет до 2 ТБ. Начальные версии оборудованы видеокартами GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti.

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На борту установлены процессоры Intel поколения Tiger Lake. Predator Triton 300 и Predator Helios 300 на выбор пользователям предлагают версии со следующими параметрами дисплея: QHD с частотой обновления 165 Гц или Full HD с частотой 360 Гц. Модели Nitro 5 доступны только со 165-герцевой QHD-панелью.

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Acer Nitro 5 поступят в продажу в начале лета этого года по цене от 999 долларов за 17-дюймовую модель и от 1 099 долларов за 15-дюймовую. Ноутбуки Acer Predator Triton тоже появятся в июне, но стоимость стартует с 1 699 долларов. Цена и дата анонса лэптопов Predator Helios 300 пока что не уточняются.

В ассортименте компании Dell появилась 15,6-дюйсмовая модель XPS 15, которую оснастили видеокартой GeForce RTX 3050 Ti. Ноутбук оборудован экраном разрешением 3 456 x 2 160 точек в топовой модификации. В основе новинки тоже лежит процессор Intel одиннадцатого поколения, вплоть до модели Core i9-11900H. Максимальный объём оперативной памяти составляет 64 ГБ, а вместимость накопителя SSD – 4 ТБ.

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Наконец, Gigabyte расширила ассортимент игровых ноутбуков моделями G5 и G7 с 15,6-дюймовым и 17,3-дюймовым экранами соответственно. За графику в каждой новинке отвечает мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050.

Вне зависимости от комплектации каждая модель оснащается 144-герцевой панелью формата Full HD. Младший ноутбук оборудован процессором Intel Core i5-11400H, а старшему достался более производительный чип Intel Core i7-11800H. Цены будут объявлены позже.

Что касается видеокарт, они ориентированы на игровые решения стоимостью от 800 долларов, по словам самой NVIDIA. Новинки обзавелись поддержкой технологии трассировки лучей в режиме реального времени и способны выдать заветные 60 FPS в современных играх. В частности, на презентации упоминались Control, Watch Dogs: Legion, Minecraft, Outriders и Call of Duty: Warzone.

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Помимо Dell, Acer и Gigabyte новые ноутбуки с GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti появятся и в ассортименте других компаний. На презентации NVIDIA упоминались такие бренды, как Razer, Alienware, MSI, ASUS, HP и Lenovo.