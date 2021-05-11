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Южнокорейская компания Samsung в конце текущего месяца расширит серию доступных смартфонов Galaxy F ещё одной моделью. Грядущая новинка производителя из Сувона называется Samsung Galaxy F52 5G. Она будет отличаться сочетанием невысокой цены и неплохих технических характеристик. В Сеть уже вместе с перечнем ключевых параметров утекли и реальные фотографии модели.

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Samsung Galaxy F52 5G получит матрицу Infinity-O, выполненную по технологии IPS. В правом верхнем углу расположится фронтальная 16-мегапиксельная камера. Сам же дисплей будет характеризоваться диагональю 6,57 дюйма и разрешением Full HD+. Ожидается и поддержка повышенной частоты обновления изображения.

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В основу смартфона ляжет не самая новая однокристальная система Snapdragon 750G. Мобильный процессор выполняется по нормам 8-нанометровой технологии. Он использовался ещё в Xiaomi Mi 10T Lite, премьера которого состоялась 30 сентября 2020 года. Кроме того, этой весной чип применялся в Galaxy A52 5G. Система-на-кристалле имеет ядра Kryo 570 с частотой 1,8-2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 619.

На тыльной панели Samsung Galaxy F52 5G можем видеть большую площадку основной камеры в стиле смартфонов 2020 года. Она содержит четыре оптических модуля и светодиодную вспышку. Предполагается, что разрешение составит 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп, как в уже упомянутом Galaxy A52 5G. То есть грядущая новинка останется без телеобъектива. Зато она получит поддержку 4K при 30 к/сек и оптическую стабилизацию изображения.

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Ёмкость комплектного аккумулятора составит 4 350 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 25 Вт. Дактилоскопический датчик будет установлен на правом торце корпуса. В арсенал будущего смартфона также войдут чип NFC, беспроводные контроллеры Bluetooth / Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц, выход под наушники и USB-C. О стереодинамиках пока что не сообщается, как и о защите от воды, которой обладает Galaxy A52 5G.

Samsung Galaxy F52 5G купить можно будет за 310 долларов. В продажу модель поступит с прошивкой One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11, 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ.

Напомним, что серия Galaxy F уже включает четыре модели. Первой в октябре 2020 года стала Samsung Galaxy F41 на Exynos 9611 с АКБ ёмкостью 6 000 мА*ч. В феврале этого года появился Samsung Galaxy F62 на чипе Exynos 9825, главной фишкой которого стал аккумулятор на 7 000 мА*ч. А уже весной вышли бюджетные Galaxy F12 и Galaxy F02s.