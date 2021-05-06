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Ко Дню матери магазин ключей для программного обеспечения подготовил новую распродажу. Акция уже стартовала. В течение нескольких дней все пользователи получают возможность приобрести лицензии для операционной системы Windows, а также офисные программы со скидкой до 60%.

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Скидки 48%

Начнём с 48-процентных скидок. Чтобы сэкономить в рамках акции почти половину от полной стоимости ключа, нужно вводить промокод CNLE48. Он действует при покупке лицензий на операционные системы компании Microsoft.

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Отметим, что магазин KeysOff продаёт OEM-лицензии. Менее 8 долларов стоит ключ для операционной системы Windows 10 Professional. При этом одним комплектом две лицензии обойдутся чуть более чем в 12 долларов, то есть в приблизительно в 6 долларов за штуку.

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Домашнее издание операционной системы стоит примерно на полдоллара дороже. При этом два ключа в наборе обойдутся примерно в 14 долларов, то есть в среднем стоимость одной лицензии на Windows 10 Home составит около 7 долларов.

Заметим, что после активации OEM-лицензии у вас не получится активировать тот же самый ключ на другом персональном компьютере. После замены аппаратного обеспечения в ПК лицензия слетает. Это нужно учитывать при покупке.

Скидки 60%

В рамках акции, приуроченной ко Дню матери, в магазине KeysOff действует ещё один промокод – CNLE60. Он даёт возможность сэкономить 60% от цены лицензии. В этом разделе мы отметим одиннадцать предложений, к которым можно применить купон.

Во-первых, с 60-процентной скидкой можно купить пакет офисных программ Microsoft Home and Business для персональных компьютеров Apple с операционной системой macOS. Редакция 2016 года стоит примерно 62 доллара, а издание 2019 года – почти 104 доллара с учётом скидки.

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Microsoft Office Home and Student для компьютеров на базе Windows стоит намного дешевле. С 60-процентной скидкой редакция 2016 года стоит чуть более 31 доллара, в то время как за издание 2019 года нужно отдать около 33 долларов.

Кроме того, с промокодом CNLE60 можно купить по скидке отдельные программы Microsoft, если у вас нет необходимости в покупке всего набора. Например, MS Visio 2019 Professional Plus стоит почти 18 долларов, а MS Project 2019 Professional Plus – на 3 доллара дороже. Редакции 2016 года со скидкой обойдутся в 15 долларов и 16 долларов соответственно.

Также отметим MS Access 2016 Professional Plus за 16 долларов, Windows Server 2016 Standard за 13 долларов и Windows Server 2019 Standard по цене 13 долларов. Точную стоимость на все продукты с учётом скидки вы можете найти в таблице ниже вместе со ссылками на магазин KeysOff.

Скидки 48-60% № Продукт Промокод Цена В магазин 1 Windows 10 Professional CNLE48 $7,89 Купить 2 Windows 10 Home CNLE48 $8,49 Купить 3 Windows 10 Professional | 2 шт. CNLE48 $12,20 Купить 4 Windows 10 Home| 2 шт. CNLE48 $14,11 Купить

5 MS Office 2016 Home and Business | macOS CNLE60 $61,50 Купить 6 MS Office 2019 Home and Business | macOS CNLE60 $103,73 Купить 7 MS Office 2016 Home and Student CNLE60 $31,48 Купить 8 MS Office 2016 Home and Student CNLE60 $32,79 Купить 9 MS Visio 2019 Prefessional Plus CNLE60 $17,48 Купить 10 MS Project 2019 Professional Plus CNLE60 $20,55 Купить 11 Windows Server 2019 Standard CNLE60 $12,85 Купить 12 MS Access 2016 Professional Plus CNLE60 $15,72 Купить 13 MS Visio 2016 Professional Plus CNLE60 $15,12 Купить 14 MS Project 2016 Professional Plus CNLE60 $15,72 Купить 15 Windows Server 2016 Standard CNLE60 $12,85 Купить

Специальные предложения

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И в завершение рассмотрим четыре специальных предложения, действующих в рамках распродажи ко Дню матери в магазине KeysOff. В этом случае для получения скидки не нужно использовать никаких дополнительных купонов. Акционные цены указаны уже с учётом скидки.

Четвёрка специальных предложений касается наборов Windows + Office. Профессиональное издание операционной системы вместе с Microsoft Office 2019 Professional Plus обойдётся почти в 35 долларов. Домашнее издание стоит приблизительно столько же.

Существенно можно сэкономить при покупке Windows в паре с программным обеспечением Microsoft Office 2016 Professional Plus. Пакет офисных программ обойдётся приблизительно в 26 долларов с лицензией как для операционной системы Windows 10 Home, так и для Windows 10 Professional. Точные цены и ссылки на магазин KeysOff вы найдёте в таблице ниже.

Специальные предложения № Продукт Цена В магазин 1 Windows 10 Professional | MS Office 2019 Professional Plus $34,84 Купить 2 Windows 10 Professional | MS Office 2016 Professional Plus $25,61 Купить 3 Windows 10 Home | MS Office 2019 Professional Plus $34,53 Купить 4 Windows 10 Home | MS Office 2016 Professional Plus $25,31 Купить

Ассортимент магазина

Отметим, что помимо ключей для программного обеспечения в магазине KeysOff есть масса других интересных предложений. В частности, игры из разных цифровых магазинов. В соответствии с этим они разделены по нескольким категориям. К слову, игры не принимают участия в распродаже, то есть использовать упомянутые выше промокоды для получения скидки у вас не получится.

Около 60 долларов придётся отдать за интересную игру Resident Evil 3. Она доступна в разделе Steam. Вместе с ней там же продаются Horizon Zero Dawn и NBA 2K21. Их стоимость составляет приблизительно 50 долларов и 120 долларов соответственно. Также в этой категории есть ряд других игр, которые стоят в диапазоне 35-75 долларов.

Продолжая тему спортивных симуляторов, отметим не менее популярную FIFA 21. Игра, выпущенная осенью прошлого года, стоит в районе 70 долларов. Вместе с футбольным симулятором от Electronic Arts в категории Origin на сайте KeysOff есть и другие предложения. Например, шутер Battlefield V. Этот проект канадской студии обойдётся ненамного дешевле – в 70 долларов.

Идём дальше, и следующая категория по списку – Epic Games. Здесь вы получаете возможность приобрести Borderlands 3 с дополнениями и сезонный пропуск. Дороже всех стоит версия Deluxe Edition. За это издание нужно заплатить более 115 долларов. Сезонный же пропуск обойдётся в относительно скромные 60 долларов, как и сама игра (стандартное издание).

Для любителей шутеров есть возможность приобрести не только Battlefield, но и Call of Duty. Часть Modern Warfare 2019 наряду с Black Ops 4 стоят приблизительно по 70 долларов. Эти игры легендарной серии представлены в категории Battlenet Games.

И последний раздел с играми в магазине KeysOff – Uplay. В этой категории собраны предложения из магазина Ubisoft. Отличаются они все относительно высокой ценой. Например, Assassin’s Creed Valhalla обойдётся в 70 долларов. За Star Wars Jedi Fallen Order нужно отдать 60 долларов. Правда, не совсем понятно, что эта игра делает в разделе Uplay.

Регистрация

Для заказа ключей в интернет-магазине KeysOff необязательно регистрировать личный аккаунт. Но если у вас есть большое желание получить личный кабинет, это сделать без проблем можно. Процедура выполняется в течение нескольких минут.

Главное – иметь действующий адрес электронной почты и придумать надёжный пароль. К слову, сама система рекомендуется использовать для регистрации на сайте адреса электронных почт, созданных в сервисах Yahoo, Gmail и Hotmail.

Во время создания учётной записи на сайте интернет-магазина необходимо вводить правильный e-mail, к которому у вас есть доступ. Подтверждение почты не требуется, то есть даже без доступа к e-mail вы сможете завести новый аккаунт. Но в таком случае у вас возникнут проблемы при получении заказа, поскольку именно на этот e-mail магазин отправляет письмо с ключом и инструкциями по установки.

Но при возникновении вопросов вы всегда можете выйти на связь со службой поддержки. Сделать это можно двумя способами. Во-первых, через живой чат прямо на любой странице сайта. Это весьма оперативный вариант решения проблем. Во-вторых, написав письмо по адресу service@keysoff.com.

Оплата

После того, как мы разобрались со всем ассортиментом и регистрацией на сайте KeysOff, можно переходить к самому главному – к заказу ключей и оплате. Рассмотрим на примере двух продуктов. Первый – лицензия на операционную систему Windows 10 Professional. Второй – программное обеспечение Microsoft Office 2019 Home and Business для персональных компьютеров на базе macOS.

Как мы помним, на каждое из этих предложений действует свой промокод. Для начала добавим оба продукта в корзину. Там уже сначала вводим промокод CNLE48, который снижает на 7 долларов с копейками стоимость Windows 10 Professional CD-Key.

После вводим промокод CNLE60. Он снижает почти на 130 долларов стоимость Microsoft Office 2019 Home and Business. В итоге мы получаем заказ на сумму порядка 120 долларов вместо 275 долларов. Теперь можно переходить к оплате.

После заполнения всех необходимых полей, включая домашний адрес и номер телефона, нужно выбрать, как именно будем платить. Для оплаты можно выбрать сразу же карты VISA или MasterCard. Но мы рекомендуем остановить свой выбор на сервисе Cwalletco, с помощью которого уже в следующем шаге можно выбрать платёжную систему PayPal. На этом всё. После оплаты остаётся только дождаться письмо на электронную почту.