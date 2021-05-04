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Уже почти год ведутся разговоры о том, что компания Huawei выпустит собственную операционную систему под названием HarmonyOS для смартфонов, смарт-часов, телевизоров и ряда гаджетов умного дома. После анонса программного обеспечения в прошлом году на Huawei Developers Conference 2020 ненадолго об ОС все забыли.

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В конце 2020 года компания начала рассылать первую бета-версию для разработчиков. Сейчас создатели ПО получили финальную бета-версию HarmonyOS 2.0, а один из них показал на видео возможности новой операционной системы.

Ранее мы писали, что Huawei Mate 40 Pro вместе с HarmonyOS 2.0 получил поддержку установки Google Mobile Services. Больше возможностей новой ОС тоже показали на флагманском смартфоне конца прошлого года. В целом, HarmonyOS 2.0 в плане интерфейса не сильно отличается от того, что мы видели в EMUI 11 на базе операционной системы Android 10. Но это логично, ведь для Huawei нет особого резона отказываться от узнаваемой оболочки.

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Одним из новшеств является отдельное окно для поиска файлов в смартфоне, которое открывается свайпом слева направо на главном экране. В EMUI 11 в левом окне на выбор пользователей может быть фирменный помощник Huawei TODAY или новости Google.

Главное нововведение – центр управления. Он открывается свайпом от правого верхнего угла вниз, как в смартфонах Apple и Xiaomi. Здесь есть все привычные нам иконки для быстрого включения или отключения различных функций. Например, Wi-Fi, Bluetooth, передача данных, режим «В самолёте», фонарик и настройка яркости. Свайп низ от центра строки состояния открывает панель уведомлений.

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Сейчас HarmonyOS 2.0 Developer Beta 3 доступна почти для двух десяткой гаджетов компании Huawei, среди которых есть и два телевизора. Распространение стабильной версии операционной системы начнётся в июне текущего года. Из коробки её получит Huawei Mate 40 Pro 4G. Обновлением «по воздуху» первыми должны обзавестись флагманы семейств Huawei P40, Mate 30 и Mate 40.