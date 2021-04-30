Сервисы Google вернулись на смартфоны Huawei
В мае 2019 года компания Huawei попала под американские санкции, лишившись доступа к сервисам Google. До середины осени китайский производитель за пределами Поднебесной выпускал новые смартфоны со старыми процессорами, сохраняя таким образом Google Mobile Services, но долго так продолжаться не могло.
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Осенью 2019 года Huawei представила флагманское семейство Mate 30. Провернуть трюк со старой однокристальной системой тут у китайской компании не получилось. Все флагманы получили мобильный процессор Kirin 990 или Kirin 990 5G, в результате чего остались без сервисов Google.
В первые недели после анонса смартфонов пользователи могли просто скачать в Интернете файл apk, установить магазин приложений Google Play и пользоваться всеми сервисами американской компании, как ни в чём ни бывало. Но была лишь одна проблема – отсутствие поддержки Google Pay. Со временем Huawei начала продвигать собственное программное обеспечение Huawei Mobile Services, из-за чего заблокировала возможность установки сервисов Google на свои смартфоны.
Однако, Google Mobile Services возвращаются на устройства Huawei вместе с новой операционной системой HarmonyOS 2.0. Проприетарное программное обеспечение доступно для разработчиков в рамках программы Developer Beta. Третья бета-версия является последней, и уже в мае обычные пользователи некоторых смартфонов смогут установить новую ОС.
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Один из китайских разработчиков программного обеспечения протестировал работу сервисов Google на смартфоне Huawei Mate 40 Pro+. На смартфон с операционной системой HarmonyOS 2.0 Mobile Developer Beta 3 ему без проблем удалось установить магазин приложений Google Play. По словам разработчика, всё работает исправно. Единственное, что он не отметил, функционирует ли технология Google Pay.
Напомним, что третья девелоперская бета-версия программного обеспечения доступна для всех флагманских смартфонов китайской компании, начиная с моделей Huawei Mate 30, а также для двух телевизоров и двух планшетных компьютеров. Первым HarmonyOS 2.0 сразу из коробки получит флагман Huawei Mate 40 Pro 4G. От обычной модели, вышедшей осенью прошлого года, он отличается лишь версией чипсета Kirin 990, которая не поддерживает мобильных сетей пятого поколения.
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