Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi в конце осени прошлого года представила смартфон бюджетного уровня POCO M3. В ближайшее время появится улучшенная версия ноябрьской новинки, которая будет называться POCO M3 Pro и обзаведётся поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

реклама

Это будет не первый смартфон бренда POCO с возможностью работы в сетях стандарта 5G, но дебютная такая модель в бюджетном ценовом сегменте. Для поддержки 5G модель получит 7-нанометровую однокристальную систему Dimensity 700. Она имеет ядра с частотой до 2 ГГц и графику Mali-G57 MC2. Мобильный процессор будет работать в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных пользователи получат две версии: на 64 ГБ и на 128 ГБ.

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

В Xiaomi POCO M3 Pro мы увидим 6,5-дюймовую панель на базе жидкокристаллической матрицы с частотой обновления 90 Гц. Разрешение составит 1 080 x 2 400 точек, что соответствует формату Full HD+. Дисплей прикроет стекло Gorilla Glass третьего поколения.

реклама

Смартфон обзаведётся основной камерой с тремя модулям на 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 8-мегапиксельной фронталкой. Биометрический датчик для проверки отпечатка расположится на правом торце корпуса. Также нужно отметить выход для подключения проводной гарнитуры, USB-C, аккумуляторную батарею ёмкостью 5 000 мА*ч, 18-ваттную проводную зарядку и поддержку технологии Near Field Communication.

Xiaomi POCO M3 Pro поступит в продажу с предустановленной фирменной надстройкой MIUI 12 и Android 11. Стоимость смартфона стартует с отметки 185 долларов за модификацию 4/64 ГБ. Дата анонса предстоящей новинки пока что не раскрывается.

Напомним, что обычная модель, POCO M3, имеет немного отличий от будущей версии Pro, но все они важные. Во-первых, стандартное издание получило 60-герцевый дисплей. Во-вторых, аппаратная платформа строится вокруг однокристальной системы Snapdragon 662 без поддержки сотовых сетей пятого поколения. В-третьих, модель не имеет чипа NFC. В-четвёртых, ёмкость встроенного аккумулятора составляет 6 000 мА*ч.

реклама

Xiaomi POCO M3 тоже продаётся в конфигурациях с 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. В обоих случаях установлено 4 ГБ оперативки. В России стоимость смартфона составляет 13 350 рублей (180 долларов) и 14 340 рублей (190 долларов) соответственно.