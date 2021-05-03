Xiaomi POCO M3 Pro получит Dimensity 700, NFC, батарею на 5 000 мА*ч и будет стоить от 185 долларов
Компания Xiaomi в конце осени прошлого года представила смартфон бюджетного уровня POCO M3. В ближайшее время появится улучшенная версия ноябрьской новинки, которая будет называться POCO M3 Pro и обзаведётся поддержкой сотовых сетей пятого поколения.
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Это будет не первый смартфон бренда POCO с возможностью работы в сетях стандарта 5G, но дебютная такая модель в бюджетном ценовом сегменте. Для поддержки 5G модель получит 7-нанометровую однокристальную систему Dimensity 700. Она имеет ядра с частотой до 2 ГГц и графику Mali-G57 MC2. Мобильный процессор будет работать в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных пользователи получат две версии: на 64 ГБ и на 128 ГБ.
В Xiaomi POCO M3 Pro мы увидим 6,5-дюймовую панель на базе жидкокристаллической матрицы с частотой обновления 90 Гц. Разрешение составит 1 080 x 2 400 точек, что соответствует формату Full HD+. Дисплей прикроет стекло Gorilla Glass третьего поколения.
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Смартфон обзаведётся основной камерой с тремя модулям на 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 8-мегапиксельной фронталкой. Биометрический датчик для проверки отпечатка расположится на правом торце корпуса. Также нужно отметить выход для подключения проводной гарнитуры, USB-C, аккумуляторную батарею ёмкостью 5 000 мА*ч, 18-ваттную проводную зарядку и поддержку технологии Near Field Communication.
Xiaomi POCO M3 Pro поступит в продажу с предустановленной фирменной надстройкой MIUI 12 и Android 11. Стоимость смартфона стартует с отметки 185 долларов за модификацию 4/64 ГБ. Дата анонса предстоящей новинки пока что не раскрывается.
Напомним, что обычная модель, POCO M3, имеет немного отличий от будущей версии Pro, но все они важные. Во-первых, стандартное издание получило 60-герцевый дисплей. Во-вторых, аппаратная платформа строится вокруг однокристальной системы Snapdragon 662 без поддержки сотовых сетей пятого поколения. В-третьих, модель не имеет чипа NFC. В-четвёртых, ёмкость встроенного аккумулятора составляет 6 000 мА*ч.
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Xiaomi POCO M3 тоже продаётся в конфигурациях с 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. В обоих случаях установлено 4 ГБ оперативки. В России стоимость смартфона составляет 13 350 рублей (180 долларов) и 14 340 рублей (190 долларов) соответственно.
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