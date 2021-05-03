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Опубликованы первые изображения сгибаемых смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3

Они будут представлены летом этого года.
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Южнокорейская компания Samsung одной из первых вышла на рынок сгибаемых смартфонов вместе с моделью Galaxy Fold первого поколения, которую анонсировали ещё в конце 2018 года. Сейчас производитель выпускает сгибаемые решения в рамках двух линеек: Galaxy Fold и Galaxy Flip. На днях в Сети появились дебютные изображения флагманов третьего поколения Samsung Galaxy Z Fold 3 и Samsung Galaxy Z Flip 3.

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Обе модели сохранят форм-фактор своих предшественников. Начнём с Galaxy Z Fold 3. Несмотря на все меры секретности, на просторах всемирной паутины появилось много промо-материалов, включая изображения грядущей новинки. Она станет первым смартфоном южнокорейской компании, который получит подэкранную фронтальную камеру.

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Флагман нового поколения, как и предполагалось, обзаведётся поддержкой работы с фирменным электронным пером S Pen. Это ещё одно подтверждение информации о том, что линейки Galaxy Note в этом году мы не увидим. На тыльной стороне смартфона можем заметить тройную основную камеру в вертикальной ориентации. Причём без перископного телеобъектива.

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Samsung Galaxy Z Flip 3 тоже станет третьим смартфоном в своей линейки. В прошлом году компания выпустила модели Galaxy Z Flip на Snapdragon 855+ и Galaxy Z Flip 5G на Snapdragon 865+. Версия с поддержкой сетей пятого поколения стала первым смартфоном в мире с однокристальной системой Snapdragon 865+.

Флагман будет оборудован двумя дисплеями на органических светодиодах. На внешней стороне крышке будет установлена матрица для вывода уведомлений. Рядом с ней можно видеть два больших оптических модуля. Предполагается, что их разрешение составит по 12 Мп.

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От фронтальной камеры компания отказываться не планирует. Она расположится в отверстии во внутреннем дисплее, который и будет сгибаемым. Разрешение датчика изображения составит 10 Мп. Также отмечается, что корпус смартфона будет сделан из металла и стекла Gorilla Glass Victus (последнее поколение).

Оба сгибаемых флагмана будут работать на базе 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888. Анонс Samsung Galaxy Z Flip 3 и Samsung Galaxy Z Fold 3 ожидается в начале лета этого года. Смартфоны поступят в продажу с фирменной прошивкой One UI 3.1 поверх операционной системы Android 11. О ценах пока что информации нет.

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