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Компания Xiaomi запустила в продажу два смартфона десятого поколения серии Redmi Note. В марте этого года на рынке появились стандартная модель и версия Pro. В России они продаются по цене 16 990 рублей и 28 990 рублей соответственно. Теперь к ним присоединились Redmi Note 10 5G и Redmi Note 10S. О первой модели мы писали сегодня, а в этом материале рассмотрим второй смартфон.

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Новинка оборудована 6,43” панелью AMOLED, но без поддержки повышенной частоты обновления. В круглом отверстии по центру расположен фронтальный селфи модуль на базе 13-мегапиксельного датчика изображения. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Аппаратная платформа Xiaomi Redmi Note 10S строится вокруг 12-нанометрового мобильного процессора Helio G95. Однокристальная система дополняется 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 128 ГБ или 64 ГБ.

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Стоимость смартфона в модификации 6/64 ГБ составила 229 евро или 275 долларов. В честь старта продаж купить модель можно за 199 долларов. Версия с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ обойдётся в 219 долларов вместо 300 долларов (249 евро). Кроме того, купить Redmi Note 10S можно в комплектации 8/128 ГБ. Цена составляет 24 долларов по скидке, тогда как обычная стоимость – 335 долларов (279 евро).

Герой заметки получил аккумулятор ёмкостью 5 000 мА*ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки. Биометрический сенсор расположен на правом торце корпуса. Сбоку установлен биометрический сенсор, совмещённый с клавишей питания.

Xiaomi Redmi Note 10S пока что в России продаваться не начал. На рынке он заменит модель Redmi Note 9S, которая вышла весной минувшего года и сейчас стоит порядка 16 000 рублей. В продажу смартфон поступит с прошивкой MIUI 12 и операционной системой Android 11.