Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В марте этого года Xiaomi обновила линейку смартфонов Redmi Note. Она является главным кузнецом успеха компании, несмотря на то, что в ассортименте есть модели стоимостью свыше 1 000 долларов. В десятом поколении мы увидели сразу пять устройств. Версия Pro Max стала эксклюзивом рынка Индии, стандартное издание и вариант Pro уже успели добраться до России, а ещё две новинки только поступают в продажу. Одна из них – Xiaomi Redmi Note 10 5G.

реклама

Это второй смартфон серии с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, который доступен за пределами Китая. Первый – Redmi Note 9T. Его представили в начале января нынешнего года. И в течение этого материала мы будем к нему несколько раз возвращаться.

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Но для начала отметим, что Xiaomi Redmi Note 10 5G доступен в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти. Официальная цена смартфона составила 240 долларов (199 евро) и 275 долларов (229 евро) соответственно. В честь старта продаж компания предлагает новинку со скидкой до 90 долларов. Базовый вариант обойдётся в 169 долларов, а топовый – в 184 долларов. В обоих случаях нужно использовать купон продавца на 10 долларов и 15 долларов соответственно. Предложение действует до конца месяца.

реклама

Герой заметки оснащён чипсетом Dimensity 700 с 4 ГБ оперативной памяти в независимости от комплектации. Экран IPS LCD имеет разрешение Full HD+, диагональ 6,5” и частоту обновления 90 Гц. Фронтальная камера обзавелась сенсором на 8 Мп. Для сравнения, Redmi Note 9T получил 6,53” панель без повышенной частоты обновления, 8-мегапиксельный селфи-модуль и чипсет Dimensity 800U.

Оба смартфона оборудованы основной камерой разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп и аккумуляторной батареей ёмкостью 5 000 мА*ч с быстрой 18-ваттной зарядкой. Xiaomi Redmi Note 10 5G в России пока что не продаётся официально. Модель Redmi Note 9T доступна в конфигурациях 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по цене примерно 19 000 рублей и 20 000 рублей соответственно.