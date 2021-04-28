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12 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 12.5

5 моделей получили прошивку раньше срока.
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Компания Xiaomi на прошлой неделе завершила первый этап распространения новой прошивки MIUI 12.5. На первой стадии обновление стало доступно только для семи смартфонов разных ценовых сегментов и только на китайском рынке. Второй этап был запланирован на 30 апреля текущего года, но пять моделей получили обновление раньше времени.

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Таким образом, всего уже MIUI 12.5 Stable доступна для дюжины смартфонов китайской компании. Из них четыре модели выпускаются под брендом Redmi. Увы, до сих пор география распространения программного обеспечения всё ещё ограничена китайским рынком.

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Для начала напомним, что в середине этого месяца компания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12.5 для флагманов прошлого поколения Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra, а также для смартфона Xiaomi Mi 11, который тоже вышел в 2020 году. Чуть позже апдейт прилетел на бюджетник 2019 года выпуска Xiaomi Mi 9 SE. На прошлой неделе производитель успел выпустить MIUI 12.5 Stable для мартовских флагманов Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra.

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В рамках второй волны, начавшейся на несколько дней раньше ожидаемого, Xiaomi обновила пять моделей, четыре их которых продаются под брендом Redmi. Это Redmi K40 на Snapdragon 870, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+ на Snapdragon 888 и Redmi Note 9 5G. Последний девайс был представлен в конце прошлого года.

Все смартфоны продаются уже за пределами Китая, но под другими названиями. В частности, Redmi K40 – POCO F3, версия Pro – Xiaomi Mi 11i, вариант Pro+ – Xiaomi Mi 11X Pro, а Redmi Note 9 5G – Redmi Note 9T. Первая и последняя модели уже доступны и в России.

Пятый смартфон, который получил стабильную программного обеспечения MIUI 12.5, называется Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition. Он является эксклюзивом китайского рынка. Что интересно, стандартная модель осталась без обновления. Заметим, что все 12 устройств, которые в этом месяце обзавелись новой версией фирменной прошивки, работают под управлением операционной системы Android 11.

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