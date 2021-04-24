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Аналитическое агентство Consumer Intelligence Research Partners опубликовало статистику продаж смартфонов компании Apple по итогам первого квартал текущего года. Специалисты обошлись без точных цифр, предоставив только данные о доле каждой модели в общей структуре реализации.

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iPhone 11, смартфон 2019 года выпуска, всё ещё остаётся самым популярным решением компании из Купертино, даже несмотря на презентацию флагманов нового поколения. Но выход семейства iPhone 12 существенно уменьшил его долю.

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В первом квартале 2020 года iPhone 11 занимал примерно 35% в общей структуре реализации. В последнем квартале того же года в связи с дебютом моделей iPhone 12 его доля снизилась примерно в два раза. Примерно такой же популярностью по итогам четвёртого квартала пользовались и смартфоны нового поколения, не считая версии mini. Всего же четыре устройства семейства iPhone 12 заняли около 55% в структуре реализации.

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Первый квартал года нынешнего кардинального ничего не изменил. Из-за снятия с продаж моделей iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max свою долю увеличили почти все доступные на рынке смартфоны, кроме iPhone SE 2020 и iPhone 12 mini. iPhone 11 остался самым популярным телефоном Apple, заняв около 25% в структуре реализации. На доли iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max пришлось приблизительно по 21%. Около 15% занял iPhone 12 Pro.