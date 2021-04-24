iPhone 11 сохраняет звание самого продаваемого смартфона Apple
Аналитическое агентство Consumer Intelligence Research Partners опубликовало статистику продаж смартфонов компании Apple по итогам первого квартал текущего года. Специалисты обошлись без точных цифр, предоставив только данные о доле каждой модели в общей структуре реализации.
реклама
iPhone 11, смартфон 2019 года выпуска, всё ещё остаётся самым популярным решением компании из Купертино, даже несмотря на презентацию флагманов нового поколения. Но выход семейства iPhone 12 существенно уменьшил его долю.
В первом квартале 2020 года iPhone 11 занимал примерно 35% в общей структуре реализации. В последнем квартале того же года в связи с дебютом моделей iPhone 12 его доля снизилась примерно в два раза. Примерно такой же популярностью по итогам четвёртого квартала пользовались и смартфоны нового поколения, не считая версии mini. Всего же четыре устройства семейства iPhone 12 заняли около 55% в структуре реализации.
реклама
Первый квартал года нынешнего кардинального ничего не изменил. Из-за снятия с продаж моделей iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max свою долю увеличили почти все доступные на рынке смартфоны, кроме iPhone SE 2020 и iPhone 12 mini. iPhone 11 остался самым популярным телефоном Apple, заняв около 25% в структуре реализации. На доли iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max пришлось приблизительно по 21%. Около 15% занял iPhone 12 Pro.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила