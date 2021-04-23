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В январе текущего года компания Samsung анонсировала свой первый флагманский мобильный процессор, который выполняется по нормам 5-нанометровой технологии. После презентации стало известно, что производитель готовит новый чип с графикой AMD. Тесты показали, что GPU американской компании намного мощнее графического ядра в Apple A14 Bionic. Однако, китайский производитель Xiaomi хочет закупить чипы Exynos без графики AMD.

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Оригинальный Exynos 2100 используется во флагманских смартфонах нового поколения Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, которые продаются в Европе и в Южной Корее. Он имеет пиковую частоту 3,0 ГГц и графический контроллер Mali-G78 с четырнадцатью ядрами.

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Вместе с тем Samsung готовит однокристальную систему с ускорителем компании AMD поколения на архитектуре RDNA и Prime-ядром Cortex-X2. В конце января этого года процессор протестировали в бенчмарках, где он показал превосходство на 25-100% над Apple GPU в зависимости от теста.

Южнокорейские источники сообщают, что Xiaomi уже провела пять переговоров с Samsung SLI, подразделением, которое занимается созданием высокоинтегрированных чипов. Китайская компания намерена закупить кастомные однокристальные системы Exynos с процессорными ядрами Cortex-X2. Пекинского производителя пока по неизвестным причинам не устраивает графика AMD RDNA.

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Xiaomi хочет заполучить партию процессоров с видеоускорителями ARM Mali. Создание кастомных чипов повысит стоимость единицы продукции. Именно по этой причине сделка между китайским и южнокорейским гигантами может не состояться.