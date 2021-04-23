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Примерно полторы недели назад мы писали о том, что стоимость Bitcoin впервые в истории превысила отметку 63 000 долларов и составила 63 050 долларов. Тогда же суммарная капитализация всех цифровых валют достигла 2 трлн долларов. Однако, вслед за взятием исторического рубежа последовало существенное падение.

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Вчера, 22 апреля, стоимость Bitcoin долгое время находилась в пределах 54 000-55 000 долларов. Ещё к 18:00 четверга одна монета стоила чуть более 55 000 долларов, после чего её цена начала стремительно падать. За сутки криптовалюта подешевела почти на 10%.

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Утром пятницы, 23 апреля, цена Bitcoin колебалась вокруг отметки 48 700 долларов. В сравнении с 13 апреля текущего года, когда был взят исторический рубеж 63 000 долларов, стоимость цифровой валюты уже упала почти на 25%. 48 700 долларов – это самая низкая цена за последние 48 дней.

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Аналитики утверждают, что на рынке криптовалюты сейчас происходит корректировка после резкого роста спроса на Bitcoin со стороны частных инвесторов. Именно с этим и связывают падение стоимости основной цифровой валюты.

Что касается будущего Bitcoin, здесь у специалистов диаметрально противоположные мнения. Одни говорят, что к концу текущего года стоимость криптовалюты достигнет отметки 100 000 долларов за монету. Другие же уверены в падении цены до 20 000 долларов.