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Цена Bitcoin выросла до 63 000 долларов, Ethereum подорожал до 2 215 долларов

Это новые рекорды каждой из криптовалют.
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Недавно стало известно, что суммарная стоимость всех криптовалют в мире составила 2 трлн долларов, сравнявшись с капитализацией американского технологического гиганта Apple. Тем не менее цена основных цифровых валют продолжает увеличиваться.

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Сегодня, 13 апреля, цена Bitcoin подскочила сразу почти на 3%. Стоимость криптовалюты пересекла отметку 63 000 долларов. На момент написания материала одна монета BTC оценивается в 63 050 долларов. Это очередной рекорд. При этом в конце прошлой недели курс впервые превысил 61 000 долларов.

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Параллельно с Bitcoin дорожает и другая популярная криптовалюта, Ethereum. В конце минувшей неделе курс поднялся почти на 5%, достигнув отметки 2 198 долларов. Сегодня стоимость цифровой валюты перешагнула 2 000 долларов и ещё раз обновила исторический максимум. На момент написания материала Ethereum оценивается в рекордные 2 215 долларов.

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Заметим, что в течение прошлой недели, несмотря на подорожание, ни Bitcoin, ни Ethereum не смогли стать лидерами по темпам роста. По темпам лидерами оказались более дешёвые криптовалюты XRP (цена – 1,65 доллара) и Binance Coin (цена – 555 долларов). Их стоимость выросла на 60% и 43% соответственно.

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