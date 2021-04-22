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19 устройств Huawei получили операционную систему Harmony OS 2.0

Обновление доступно для смартфонов, планшетов и телевизоров.
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Компания Huawei не особо спешит с релизом стабильной версии операционной системы Harmony OS 2.0 на замену программному обеспечению EMUI 11 с Android 10. Проприетарная ОС производителя ожидалась ещё осенью прошлого года вместе с семейством Huawei Mate 40. Затем её выход сдвинули на весну нынешнего года и приурочили к релизу семейства Huawei P50. Теперь говорится о летнем дебюте.

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Однако, протестировать операционную систему уже можно. Компания выпустила очередную девелоперскую бета-версию Harmony OS 2.0. Программное обеспечение для разработчиков стало доступно для 15 смартфонов, двух планшетных компьютеров и двух телевизоров производителя из Шэньчжэня. В общей сложности актуальную сборку Harmony OS 2.0 со статусом Mobile Developer Beta полило 19 устройств компании.

Первая бета-версия начала распространяться ещё в конце зимы прошлого года. Её получили флагманские смартфоны семейств Huawei Mate 30 и Huawei P40. Первое объединяет под своим крылом шесть моделей, второе – три (на тот момент). Все они получили и актуальную версию операционной системы. При этом недавно компания представила Huawei P40 4G с чипом Kirin 990 4G вместо Kirin 990 5G. Устройство 2021 года производитель оставил без обновления. Для перехода с EMUI 11 на Harmony OS 2.0 смартфоны семейства Huawei Mate 30 должны иметь прошивку под номером v11.0.0.175, а модели Huawei P40 – v11.0.0.176.

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Новое поколение серии Mate тоже получило возможность установки Harmony OS 2.0. Стандартное издание, а также версии Pro, Pro+ и Porsche Design для перехода на проприетарную операционную систему должны иметь оболочку EMUI 11 под номером v11.0.0.170. Модель Huawei Mate 40E была анонсирована позже других, поэтому ей нужно иметь ПО под номером v11.0.0.130.

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Также опробовать Harmony OS 2.0 Mobile Developer Beta есть возможность у владельцев сгибаемого смартфона нового поколения Huawei Mate X2. Но сначала нужно дождаться обновления прошивки, которое принесёт EMUI 11 с Android 10 под номером v11.0.0.160.

Планшетные компьютеры дебютную бета-версию для разработчиков получили ещё в декабре 2020 года. Речь идёт о моделях Huawei MatePad Pro и MatePad Pro 5G на Kirin 990 4G и Kirin 990 5G соответственно. Для установки новой сборки Harmony OS требуется прошивка EMUI 11.0.0.180.

Наконец, операционную систему Harmony OS 2.0 получили умные телевизоры Huawei Smart Screen S и Smart Screen S Pro. Они сразу из коробки работали уже на проприетарной ОС. Чтобы установить более свежую версию, нужно иметь программное обеспечение под номером v20.0.172 (SP3).

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