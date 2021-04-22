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В начале декабря 2020 года компания Qualcomm анонсировала свой первый мобильный процессор, выполненный по нормам 5-нанометровой технологии. Он называется Snapdragon 888. В последних числах месяца однокристальная система дебютировала в смартфоне Xiaomi Mi 11. Уже 1 января модель поступила в продажу в Китае, а ещё через месяц была представлена в Европе. Сейчас пользователи в Китае начали массово сообщать о сгорании материнских плат.

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Китайские владельцы Xiaomi Mi 11 «атаковали» официальную страницу генерального директора компании в социальной сети Weibo. По словам пользователей, сервисные центры подтверждают, что причина выхода смартфонов из строя заключается в сгорании материнской платы. В то же время сами владельцы флагманов отмечают, что прежде чем навсегда отключиться, устройства сильно нагревались. Официальные лица китайской компании пока что никак на сообщения пользователей не отреагировали.

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Напомним, Xiaomi Mi 11 стал очень популярным на рынке Поднебесной. Лишь за три недели с момента старта продаж производитель смог реализовать свыше 1 млн смартфонов. В Китае модель доступна в модификациях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ по цене 610 долларов, 670 долларов и 720 долларов соответственно.

В Европе в феврале появились только конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти. В зависимости от региона версия 8/128 ГБ стоит 749-799 евро, а вариант 8/256 ГБ обходится в 799-899 евро. В России Xiaomi Mi 11 ещё не дебютировал. Но ожидается, что как и Xiaomi Mi 10 годом ранее, флагман нового поколения появится в модификации с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ по цене 70 000 рублей.