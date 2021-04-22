В Xiaomi Mi 11 начали массово сгорать материнские платы
В начале декабря 2020 года компания Qualcomm анонсировала свой первый мобильный процессор, выполненный по нормам 5-нанометровой технологии. Он называется Snapdragon 888. В последних числах месяца однокристальная система дебютировала в смартфоне Xiaomi Mi 11. Уже 1 января модель поступила в продажу в Китае, а ещё через месяц была представлена в Европе. Сейчас пользователи в Китае начали массово сообщать о сгорании материнских плат.
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Китайские владельцы Xiaomi Mi 11 «атаковали» официальную страницу генерального директора компании в социальной сети Weibo. По словам пользователей, сервисные центры подтверждают, что причина выхода смартфонов из строя заключается в сгорании материнской платы. В то же время сами владельцы флагманов отмечают, что прежде чем навсегда отключиться, устройства сильно нагревались. Официальные лица китайской компании пока что никак на сообщения пользователей не отреагировали.
Напомним, Xiaomi Mi 11 стал очень популярным на рынке Поднебесной. Лишь за три недели с момента старта продаж производитель смог реализовать свыше 1 млн смартфонов. В Китае модель доступна в модификациях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ по цене 610 долларов, 670 долларов и 720 долларов соответственно.
В Европе в феврале появились только конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти. В зависимости от региона версия 8/128 ГБ стоит 749-799 евро, а вариант 8/256 ГБ обходится в 799-899 евро. В России Xiaomi Mi 11 ещё не дебютировал. Но ожидается, что как и Xiaomi Mi 10 годом ранее, флагман нового поколения появится в модификации с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ по цене 70 000 рублей.
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