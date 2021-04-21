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Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition получит процессор Dimensity 1200

В продаже смартфон появится по цене от 300 долларов.
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Компания Xiaomi в конце февраля этого года представила новые смартфоны серии Redmi K. В третьем поколении мы увидели Redmi K40 на Snapdragon 870 с 48-мегапиксельной камерой, а также версии Pro и Pro+ на Snapdragon 888. Разрешение их камер составляет 64 Мп и 108 Мп соответственно. В ближайшее время семейство пополнится третьим смартфоном. Он будет называться Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition.

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Грядущая новинка будет оборудована 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 1200. Мобильный процессор имеет восемь ядер с частотой от 2,0 ГГц до 3,0 ГГц. За обработку графики отвечает Mali-G77 MC9 с поддержкой технологии HyperEngine 3.0.

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Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition протестировали в программном обеспечении AnTuTu. Результат смартфона в тесте на производительность составит 724 425 баллов. Грядущая новинка уступила лишь игровому смартфону ASUS ROG Phone 5, который оснащается 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888 и набирает 731 376 пунктов.

Правда, китайская компания не упомянула важный нюанс. Всё дело в том, что ASUS ROG Phone 5 прошёл тест на производительность в AnTuTu v8, а Redmi K40 Gaming Edition – в AnTuTu v9. При этом тот же ROG Phone 5 в программном обеспечении AnTuTu v9 набирает свыше 850 000 баллов. В целом же почти 725 000 «попугаев» – это результат на уровне с 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 870 с пиковой частотой 3,2 ГГц.

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Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition получит дисплей Super AMOLED E4 с поддержкой частоты обновления 144 Гц. Разрешение – Full HD+. Биометрический сенсор будет установлен на правом торце корпуса вместе с сенсорными триггерами для более удобного управления в играх, как во многих геймерских смартфонах.

Китайский производитель официально подтвердил, что площадь системы охлаждения в грядущей новинке составит 11 5400 кв. мм. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 5 000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 67 Вт. Также отметим NFC и 64-мегапиксельную основную камеру.

Дата анонса Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition пока что не уточняется. Ожидается, что стоимость смартфона составит в базовой модификации памяти составит примерно 300 долларов. В продажу грядущая новинка поступит с предустановленной надстройкой MIUI 12 и операционной системой Android 11.

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