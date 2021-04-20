Huawei выпал из топ-5 крупнейших производителей смартфонов
Китайская компания Huawei испытывает огромные проблемы с продажами смартфонов из-за американских санкций. Производитель выдержал удар в 2019 году и относительно неплохо себя чувствовал ещё до начала пандемии коронавируса. Однако, со второй половины 2020 года продажи компании резко начали падать.
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О санкциях впервые было объявлено ещё в мае 2019 года. Несмотря на это, китайский гигант мог похвастаться прекрасными продажами смартфонов и даже ненадолго занял первое место на рынке, впервые в своей истории опередив Samsung. Но по итогам первого квартала 2021 года Huawei не удалось впервые з много лет попасть в пятёрку крупнейших производителей умных телефонов.
По данным аналитического агентства Strategy Analytics, лидером рынка остаётся южнокорейская компания Samsung. В отчётном периоде в сравнении с первым кварталом прошлого года, она смогла нарастить поставки на 32% и заняла 23% рынка. Производитель из Сувона отгрузил 77 млн смартфонов.
На второй строчке осталась американская компания Apple с долей 17%. Поставки iPhone в отчётном периоде в сравнении с базисным выросли с 39 млн единиц до 57 млн единиц, то есть примерно на 44%. Тройку замыкает Xiaomi. Пекинский гигант в первой квартале нынешнего года отгрузил на 80% больше смартфонов, чем за первые три месяца года прошедшего, что позволило ему занять 15% рынка. В натуральном выражении объём поставок вырос с 28 млн штук до 49 млн штук.
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Ни доля, ни отгрузки компании Huawei специалисты из Strategy Analytics не уточняют. Однако, китайский производитель точно занял менее 11%. Именно такая доля пришлась на OPPO и vivo, которые расположились на четвёртой и пятой строчках соответственно. OPPO нарастила поставки за год на 68% – с 23 млн единиц до 38 млн единиц. Отгрузки компании vivo выросли ещё сильнее – с 20 млн штук до 37 млн штук или на 85%.
Все остальные производители суммарно поставили на рынок 82 млн смартфонов, что на 25 млн (23%) меньше, чем годом ранее. Но первая пятёрка это падение с лихвой компенсировала. За счёт топ-5 компаний рынок увеличился на почти на четверть – с 275 млн до 340 млн девайсов.
|
Поставки смартфонов, Q1 "21
|
№
|
Компания
|
Поставки Q1 "20
|
Поставки Q1 "21
|
Доля рынка Q1 "21
|
Рост
|
1
|
Samsung
|
58 млн
|
77 млн
|
23%
|
32%
|
2
|
Apple
|
39 млн
|
57 млн
|
17%
|
44%
|
3
|
Xiaomi
|
28 млн
|
49 млн
|
15%
|
80%
|
4
|
OPPO
|
23 млн
|
38 млн
|
11%
|
68%
|
5
|
vivo
|
20 млн
|
37 млн
|
11%
|
85%
|
|
Остальные
|
107 млн
|
82 млн
|
24%
|
-23%
|
Всего
|
275 млн
|
340 млн
|
100%
|
24%
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