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Китайская компания Huawei испытывает огромные проблемы с продажами смартфонов из-за американских санкций. Производитель выдержал удар в 2019 году и относительно неплохо себя чувствовал ещё до начала пандемии коронавируса. Однако, со второй половины 2020 года продажи компании резко начали падать.

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О санкциях впервые было объявлено ещё в мае 2019 года. Несмотря на это, китайский гигант мог похвастаться прекрасными продажами смартфонов и даже ненадолго занял первое место на рынке, впервые в своей истории опередив Samsung. Но по итогам первого квартала 2021 года Huawei не удалось впервые з много лет попасть в пятёрку крупнейших производителей умных телефонов.

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По данным аналитического агентства Strategy Analytics, лидером рынка остаётся южнокорейская компания Samsung. В отчётном периоде в сравнении с первым кварталом прошлого года, она смогла нарастить поставки на 32% и заняла 23% рынка. Производитель из Сувона отгрузил 77 млн смартфонов.

На второй строчке осталась американская компания Apple с долей 17%. Поставки iPhone в отчётном периоде в сравнении с базисным выросли с 39 млн единиц до 57 млн единиц, то есть примерно на 44%. Тройку замыкает Xiaomi. Пекинский гигант в первой квартале нынешнего года отгрузил на 80% больше смартфонов, чем за первые три месяца года прошедшего, что позволило ему занять 15% рынка. В натуральном выражении объём поставок вырос с 28 млн штук до 49 млн штук.

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Ни доля, ни отгрузки компании Huawei специалисты из Strategy Analytics не уточняют. Однако, китайский производитель точно занял менее 11%. Именно такая доля пришлась на OPPO и vivo, которые расположились на четвёртой и пятой строчках соответственно. OPPO нарастила поставки за год на 68% – с 23 млн единиц до 38 млн единиц. Отгрузки компании vivo выросли ещё сильнее – с 20 млн штук до 37 млн штук или на 85%.

Все остальные производители суммарно поставили на рынок 82 млн смартфонов, что на 25 млн (23%) меньше, чем годом ранее. Но первая пятёрка это падение с лихвой компенсировала. За счёт топ-5 компаний рынок увеличился на почти на четверть – с 275 млн до 340 млн девайсов.

Поставки смартфонов, Q1 "21 № Компания Поставки Q1 "20 Поставки Q1 "21 Доля рынка Q1 "21 Рост 1 Samsung 58 млн 77 млн 23% 32% 2 Apple 39 млн 57 млн 17% 44% 3 Xiaomi 28 млн 49 млн 15% 80% 4 OPPO 23 млн 38 млн 11% 68% 5 vivo 20 млн 37 млн 11% 85%

Остальные 107 млн 82 млн 24% -23% Всего 275 млн 340 млн 100% 24%