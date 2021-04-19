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Китайская компания Xiaomi положила конец слухам о том, какие смартфоны будут обновлены до MIUI 12.5 в России, опубликовав соответствующий список. Правда, после этого вопросы к производителю остались у владельцев некоторых популярных устройств.

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Прошлогодние флагманы получат российскую версию программного обеспечения MIUI 12.5. Это модели Xiaomi Mi 10, Mi 10T и Mi 10T Pro. Каждая из них оснащается мобильным процессором Snapdragon 865, выполненным по нормам 7-нанометровой технологии. Среди относительного недорогих решений 2020 года в списке есть пока только Xiaomi Mi Note 10 Lite на Snapdragon 730G.

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Флагманские модели 2019 года тоже не останутся без стабильной версии программного обеспечения. Речь о Xiaomi Mi 9T Pro и Mi 9. Они оборудованы 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 855. Из более доступных решений двухлетней давности отметим Xiaomi Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 9T, а также первые в России смартфоны со 108-мегапиксельной основной камерой Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro.

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Российская прошивка MIUI 12.5 станет доступна для большого количества телефонов бренда Redmi. Компания Xiaomi заявила о скором выходе стальной версии программного обеспечения для моделей семейства Redmi 9, Redmi 8 и Redmi 7. Есть в списке также Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T и Redmi Note 8. Кроме того, отметим недавнюю новинку Redmi Note 10 Pro, один из самых дешёвых в мире смартфонов со 108-мегапиксельной камерой, наряду с прошлогодними моделями Redmi Note 9 и Redmi Note 9S.

Что касается решений бренда POCO, то MIUI 12.5 в России обещана трём устройствам. Это бюджетник POCO M3 на чипсете Snapdragon 662, середняк POCO X3 NFC со 120-герцевым дисплеем и флагман POCO F2 Pro на однокристальной системе Snapdragon 865.

Вероятно, в ближайшее время китайская компания расширит список смартфонов, для которых станет доступно обновление, поскольку в списке нет нескольких весьма популярных моделей. Например, Redmi Note 9T и Redmi Note 9 Pro. Кроме того, в очереди на обновление отсутствуют недавние новинки POCO X3 Pro на Snapdragon 860. POCO F3 на Snapdragon 870 и Redmi Note 10 на Snapdragon 678. Также не стоит забывать, что в ближайшее время состоится премьера флагмана Xiaomi Mi 11 на однокристальной системе Snapdragon 888.

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Напомним, что почти для трёх десятков смартфонов в ближайшие дни компания начнёт рассылать бета-версию программного обеспечения. О сроках выхода стабильной прошивки пока что информации нет. MIUI 12.5 будет построена на базе операционной системы Android 11. Исключением станет лишь две модели: Xiaomi Mi 9 Lite и Redmi Note 7. Они получат обновление вместе с десятой ревизией зелёного робота.