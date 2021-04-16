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В программном обеспечении Geekbench засветился флагманский смартфон ASUS ZenFone 8 mini. Он станет одними из самых компактных решений топового сегмента за последние несколько лет. В тесте на производительность модель ничем не удивила, но в базе данных были опубликованы некоторые характеристики грядущей новинки.

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Бенчмарк подтверждает, что смартфон будет оснащаться 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888, который имеет пиковую частоту 2,84 ГГц и графический контроллер Adreno 660. Прошедшая тест на производительность версия оборудована 16 ГБ оперативной памяти. И это уже не рекорд, ведь именно ASUS представила первый в мире смартфон с 18 ГБ ОЗУ – ROG Phone 5 Ultimate.

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ASUS ZenFone 8 mini на базе операционной системы Android 11 набрал 1 121 пункт в тесте одного ядра. В многопоточном режиме однокристальная система Snapdragon 888 смогла выдать 3 662 балла. Это типичный результат для смартфонов на базе топового чипа компании Qualcomm.

Будущая новинка тайваньского производителя получит дисплей на органических светодиодах со встроенным сканером отпечатков пальцев и разрешением Full HD+. Диагональ составит 5,92 дюйма, а частота обновления картинки – 120 Гц.

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В основной камере ASUS ZenFone 8 mini будет установлено два оптических модуля на базе сенсоров Sony IMX686 и Sony IMX663. Разрешение первого составляет 64 Мп, а второй датчик изображения ещё не был анонсирован японской компанией.

Смартфон ASUS можно назвать компактным решением, если посмотреть на другие предложения рынка. Сейчас сложно найти достойный аппарат с компактными габаритными размерами, т.к. эталоном стала диагональ 6,5-6,7 дюйма. В 2020 и 2021 годах было анонсировано примерно 50 телефонов с дисплеем диагональю менее 6 дюймов. Большинство – устройства малоизвестных брендов. Единственные модели, на которые можно обратить внимания – Google Pixel 4a (5,81 дюйма), iPhone SE 2020 (4,7 дюйма) и iPhone 12 mini (5,4 дюйма).

В завершение добавим, что ASUS ZenFone 8 mini станет не единственным представителем восьмой серии. В новом поколении тайваньская компания вновь представит стандартное издание и версию Pro. Четвёртой новинкой окажется первый сгибаемый смартфон производителя ZenFone 8 Flip.