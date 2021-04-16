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Компания Xiaomi первой представила смартфоны с 64-мегапиксельной и 108-мегапиксельной камерами. Она же первой анонсировала модель на флагманском чипсете Snapdragon 888. А вот телефона со встроенной в дисплей фронтальной камерой в ассортименте китайского производителя до сих пор нет. Но это изменится уже в текущем году.

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На выставке Mobile World Congress 2019 компания представила свой дебютный смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Он называется Xiaomi Mi MIX 3 5G. С тех пор начались разговоры о модели четвёртого поколения. Формально Xiaomi Mi MIX 4 ещё не был представлен, хотя с момента мероприятия в Испании уже было анонсировано две модели в рамках экспериментальной серии.

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Осенью 2019 года дебютировал Xiaomi Mi MIX ALPHA с опоясывающим дисплеем. Смартфон оценили в 2 800 долларов, но он так и не начал продаваться. Менее трёх недель состоялась презентация Xiaomi Mi MIX FOLD. Он уже продаётся в Китае по цене от 1 500 долларов до 2 000 долларов.

Несмотря на то, что после Mi MIX 3 5G было выпущено два смартфона, китайские сетевые информаторы пишут, что следующая новинка серии всё-таки будет называться Xiaomi Mi MIX 4. Её главной особенностью станет интегрированная под дисплей фронтальная камера.

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В Сети уже есть рендеры предстоящей новинки. На изображениях мы можем видеть устройство с очень тонкими рамками с четырёх сторон от дисплея. Но всё же отступ внизу чуть шире, чем по бокам и вверху. Оснащаться смартфон будет мобильным процессором Snapdragon 888.

Презентация Xiaomi Mi MIX 4 состоится в конце третьего квартала текущего года. В продаже модель может появиться сразу из коробки с предустановленной операционной системой Android 12. Стоимость экспериментального флагмана пока что не уточняется.

Напомним, на рынке есть только три смартфона с подэкранной камерой для селфи. Все они были представлены компанией ZTE. Более того, эти модели – ZTE Axon 20 5G и две его модификации. Правда, качество фотографий, сделанных на расположенную под экраном камеру, мягко говоря, не впечатляет. С их примерами можете ознакомиться в соответствующем разделе обзора на сайте GSMArena, перейдя по этой ссылке.