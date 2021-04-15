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В магазине ключей для программного обеспечения KeysOff началась апрельская распродажа с большими скидками. На сайте интернет-магазина можно приобрести лицензию на Windows 10 и софт для работы от компании Microsoft. Скидки достигают 58%. Апрельская распродажа является прекрасной возможность начать использовать лицензионные программы и операционную систему Windows, существенно при этом экономя.

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Горячие предложения

По акции доступно четыре горячих предложения на операционную систему Windows 10 (профессиональное издание) и пакеты программ MS Office для работы с базовыми задачами, связанными с документами (редакция – Professional Plus).

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Например, ключ для операционной системы стоит чуть более 7 долларов. Приобрести лицензию на Windows 10 Pro по такой цене – довольно привлекательно предложение. Но на этом все преимущества распродажи не заканчиваются. Две лицензии на Windows 10 Professional одним комплектом стоят менее 12 долларов, то есть так покупать ключ для операционной системы ещё выгоднее, если вы хотите активировать ОС на двух персональных компьютерах.

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Заметим, что в KeysOff продаются лицензии типа OEM. Это означит, что после ввода ключа его больше нельзя будет использовать повторно, то есть при покупке нового персонального компьютера или в случае замены аппаратного обеспечения в старом ПК, придётся приобретать и новую лицензию.

Сборка Microsoft Office Pro Plus для одного персонального компьютера стоит 22 доллара или 29 долларов в зависимости от года выпуска – 2016 и 2019 соответственно. В отличие от MS Office 365, тут речь идёт о полноценной единоразовой покупке, а не о системе подписки. Но в любом случае при заказе Microsoft Office 2016/2019 Pro Plus вы получаете доступ ко всем основным программам для работы с текстовыми документами, таблицами, базами данных и пр.

Скидки до 58% на Windows и MS Office

По скидкам на апрельской распродаже можно купить ключи не только для Windows 10 Pro, но и для домашней редакции операционной системы. Всем, кому не требуется дополнительных функций, доступных в Windows 10 Professional, предлагается Windows 10 Home со скидкой 48%.

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Что любопытно по акции она стоит чуть дороже, чем профессиональное издание. За ключ для Windows 10 Home нужно заплатить 9 долларов вместо без малого 8 долларов. Две лицензии обойдутся в 15 долларов вместо почти 12 долларов. Заметим, что цены указаны уже с учётом 48-процентной скидки. Её можно получить с помощью промокода BFLE48. Вводить его нужно в корзине при оформлении заказа.

Как и в случае с Windows 10 Pro, тут мы умеем тоже дело с OEM-лицензией. Этот момент нужно учитывать, если вы планируете в ближайшее время покупать новый персональный компьютер или проводить апгрейд аппаратного обеспечения в старом ПК.

Также стоит отметить ещё несколько предложений, доступных по акции. Чуть выше, говоря о MS Office Professional Plus, мы упомянули о подписке MS Office 365. Семейная подписка для шести человек стоит чуть более 41 доллара. Срок действия подписки составляет 6 месяцев. Но на сайте KeysOff распродажи проходят часто, поэтому через полгода подписку можно будет обновить.

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Почти по 23 доллара придётся отдать за серверные операционные системы Windows Server 2019 Essential и Windows Server 2019 Datacenter. Акционная стоимость Microsoft SQL Server 2019 Standard по скидке обойдётся почти в 40 долларов. Но за эти деньги вы получаете сразу пять ключей.

Windows 10 Professional в комплекте с MS Office 2016 Pro Plus обойдётся примерно в 27 долларов. Выше мы писали, что стоимость ключа для самой операционной системы составляет чуть более 7 долларов, а MS Office 2016 стоит почти 22 доллара. Как видим, покупать комплект окажется немного выгоднее. Издание 2019 года в паре с лицензией для Windows 10 Pro стоит 36 долларов.

Выше указаны цены с учётом 58-процентной скидки. Для получения скидки на комплекты MS Office 2016/2019 Pro с Windows 10 Pro, а также на MS Office 365 и Windows Server нужно использовать в корзине промокод BFLE58 в корзине. Все точные цены и ссылки на магазин указаны в таблице в конце материала.

Игры в магазине KeysOff

Есть помимо Windows и Microsoft Office в магазине KeysOff много других предложений. В частности, игры. Все они разделены по категориям в соответствии с цифровым магазином, в которым они продаются, и не принимают участия в апрельской распродаже.

Например, в разделе Steam есть Resident Evil 3, Horizon Zero Dawn и DiRT 5. Стоимость ключей составляет от 50 долларов до 70 долларов. Самая дорогая игра в Steam – баскетбольный симулятор NBA 2K21. Специальное издание Mamba Forever стоит почти 120 долларов.

Игры компании Electronic Arts собраны в разделе Origin. Здесь за 70 долларов можно приобрести футбольный симулятор FIFA 21 или шутер Battlefield V. Для любителей саги Star Wars предлагается почти за 50 долларов игра Star Wars Squadrons.

Всем любителям поиграть в фантастические шутеры – дорога в Epic Games. Третья часть Borderlands стоит 70 долларов, а издание Deluxe Edition обойдётся более чем в полтора раза дороже – почти в 120 долларов. Кроме того, за 23 доллара можно купить дополнение, а сезонный пропуск обойдётся почти в 60 долларов.

Легендарные шутеры и стратегии предлагаются в разделе Battlenet. Например, StarCraft II стоит примерно 10 долларов, а Diablo 3 – вдвое дороже. За 70 долларов можно приобрести шутеры Call of Duty Black Ops 4 или Modern Warfare 2019 года.

А вот самые дорогие игры собраны в категории Uplay, где обосновались проекты компании Ubisoft. Например, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и Far Cry 6. Стоимость составляет примерно 70 долларов. Также по непонятным причинам в этой категории оказалась игра Star Wars – Jedi Fallen Order, разработанная компанией Electronic Arts.

Регистрация и оплата

Для того, чтобы войти в свою учётную запись, нужно нажать LOG IN в правом верхнем углу на любой странице сайта. На появившейся странице нужно только ввести логин, которым является адрес электронной почты, и пароль. Оттуда же можно перейти к регистрации аккаунта при отсутствии оного.

Для создания учётной записи тоже нужно ввести e-mail и придумать пароль, а также указать имя и фамилию. После создания аккаунта на указанный адрес электронной почты будет отправлено сообщение. Если повезёт, вы получите бонусный промокод. Но скидка не суммируется со скидкой от промокодов BFLE48 и BFLE58.

Чтобы заказать ключ для программного обеспечения, нужно для начала добавить его в корзину. Для примера возьмём Windows 10 Professional. Лицензия на операционную систему стоит чуть более 7 долларов. Стоимость уже указана с учётом всех скидок, поэтому промокод вводить не нужно. Если же вы планируете покупать акционный ключ с промокодом, вводить его нужно именно на этом этапе.

Далее следует выбрать сервис Cwalletco, чтобы оплатить заказ через платёжную систему PayPal. При желании вы можете заплатить напрямую с карт Visa или Mastercard. После оплаты письмо с ключом на указанную при регистрации почту будет отправлено в течение нескольких минут.

При возникновении вопросов можете связаться с технической поддержкой сайта KeysOff. Для этого нужно написать по адресу service@keysoff.com. Альтернативный вариант связи с техподдержкой – живой чат на сайте. Отвечают оперативно.

Ниже приведены ссылки на программное обеспечение, которое участвует в апрельской распродаже и было рассмотрено в данной статье.

Апрельская распродажа в KeysOff Продукт Промокод Цена Купить Windows 10 Pro - 1 ПК

$7.45 Заказать Windows 10 Pro - 2 ПК $11.55 Заказать MS Office 2016 Pro Plus - 1 ПК $21.80 Заказать MS Office 2019 Pro Plus - 1 ПК $28.98 Заказать Windows 10 Home - 1 ПК BFLE45 $8.97 Заказать Windows 10 Home - 2 ПК BFLE45 $14.93 Заказать MS Office 2016 Pro Plus + Windows 10 Pro - 1 ПК BFLE58 $27.35 Заказать MS Office 2019 Pro Plus + Windows 10 Pro - 1 ПК BFLE58 $36.10 Заказать MS Office 365 Family - 6 пользователей, 6 месяцев BFLE58 $41.32 Заказать Windows Server 2019 Essential - 1 ПК BFLE58 $22.81 Заказать Windows Server 2019 Datacenter - 1 ПК BFLE58 $22.77 Заказать Microsoft SQL Server 2019 Standard - 5 ПК BFLE58 $38.74 Заказать