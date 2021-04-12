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Слухов вокруг новых планшетных компьютеров китайской компании Xiaomi становится всё больше, но ни дизайн, ни даже предполагаемая дата презентации пока что не афишируются. При этом стало известно, что серия будет состоять сразу из четырёх моделей Xiaomi Mi Pad 5.

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Все планшеты китайской компании будут оснащаться 120-герцевой жидкокристаллической панелью с разрешением 1 800 x 2 560 пикселей, а диагональ составит около 11 дюймов. Грядущие новинки также получат четыре динамики Harman / Kardon, аккумуляторную батарею зарядной ёмкостью 10 000 мА*ч, цельнометаллический корпус и чип NFC.

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В продаже семейство Xiaomi Mi Pad 5 появится с прошивкой MIUI 12.5 или MIUI 12 на базе операционной системы Android 11. Из общего также отметим порт USB Type-C, возможность ввода с помощью электронного пера, боковой биометрический сенсор и поддержку технологии Near Field Communication.

Ранее мы писали, что стандартное издание будет оборудовано 6-нанометровым мобильным процессором Dimensity 1200 от компании MediaTek. Однокристальная система имеет пиковую частоту 3 ГГц и графику Mali-G77. Планшет получит до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти, а стоимость составит 620-780 долларов в зависимости от комплектации.

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Xiaomi Mi Pad 5 Pro будет оснащён 7-нанометровым мобильным чипсетом Snapdragon 870 с частотой до 3,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 650. Разрешение основной камеры составит 48 Мп. При этом планшет также получит сенсоры для макросъёмки и анализа глубины на 2 Мп и ультраширокоугольный модуль. В топовой комплектации он предложит пользователям рекордные 1024 ТБ встроенной памяти в паре с 16 ГБ оперативки.

Помимо стандартного издания и версии китайская компания представит ещё два планшетных компьютерах в рамках пятого поколения. Их названия пока что не уточняются. Более дорогая модель получит 12-мегапиксельную основную камеру и процессор Snapdragon 870.

Доступное решение тоже будет оборудовано 12-мегапиксельным главным модулем, но в основу аппаратной платформы ляжет 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 860 с пиковой тактовой частотой 2,96 ГГц и графическим ядром Adreno 640, которая в прошлом месяце дебютировала в смартфоне POCO X3 Pro.