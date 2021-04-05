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Китайская компания Xiaomi в обозримом будущем представит планшетные компьютеры Mi Pad. Производитель обновит линейку впервые с лета 2018 года. В 2019 году пекинский гигант официально заявил о прекращении выпуска планшетов, но два месяца назад генеральный директор Лэй Цзюнь анонсировал возрождение серии.

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Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro ожидались ещё на прошлой недели на презентации 29-30 марта, когда компания анонсировала флагманов Xiaomi Mi 11 Pro/Ultra, сгибаемый смартфон Mi MIX Fold и ряд других новинок. Но, как стал известно, премьера планшетных компьютеров состоится во втором квартале.

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Новое поколение планшетов будет доступно в нескольких модификациях в зависимости от частоты обновления экрана и объёмов системной памяти. Грядущие новинки получат 11-дюймовый дисплей формата WQHD с частотой обновления 120 Гц или 144 Гц. Китайские инсайдеры утверждают, что качество панелей будет выше, чем в Apple iPad Pro.

Xiaomi Mi Pad 5 обзаведётся 6-нанометровым мобильным процессором MediaTek Dimensity 1200 в паре с 8-12 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составит 128-256 ГБ, а ёмкость комплектного аккумулятора – 10 000 мА*ч.

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В версии Pro будет установлена 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 870. В топовой конфигурации планшет предложит пользователям 16 ГБ оперативной памяти и хранилище вместимостью 1 ТБ. Ёмкость встроенной батареи при этом не уточняется.

Оба планшетных компьютера поступят в продажу с предустановленной оболочкой MIUI 12.5. Но эта версия будет отличаться от прошивки, которая используется в смартфонах. Как и в случае с Xiaomi Mi MIX Fold, интерфейс будет адаптирован специально под большой дисплей. Надстройка будет построена на базе операционной системы Android 11.

Из общего также стоит отметить цельнометаллический корпус, основную камеру разрешением 20 Мп + 13 Мп, четыре динамика, настроенные Harman / Kardon, USB-C и поддержку работы со стилусом. Стоимость Xiaomi Mi Pad 5 Pro пока что не уточняется. Стандартное издание в зависимости от комплектации можно будет купить за 620-780 долларов. При не исключено появление версий с поддержкой сотовых сетей 5G.